1800 万美元，Anthropic CEO 阿莫迪 2025 年薪酬曝光

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社报道，Anthropic 的首次公开募股（IPO）招股书显示，公司首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）去年总薪酬为 1,800 万美元（IT之家注：现汇率约合 1.21 亿元人民币）。从薪酬规模来看，他处于主流科技企业高管梯队的中游水平。

阿莫迪的薪酬构成偏向于股票等多元化激励方式，与其他科技企业创始人类似，固定年薪仅占其个人财富总额的很小一部分。

据悉，达里奥 · 阿莫迪与其妹妹 ——Anthropic 总裁丹妮拉 · 阿莫迪（Daniela Amodei）的年薪在今年 7 月翻了一倍，均已达 140 万美元（现汇率约合 940 万元人民币）。

股票与股票期权奖励在二人 2025 年的薪酬方案中占据绝大部分，其中丹妮拉 · 阿莫迪去年的薪酬总额达 1,640 万美元（现汇率约合 1.1 亿元人民币）。

Anthropic 董事会今年以受限股票单位（RSU）的形式，承诺向兄妹二人追加股权激励。该部分权益约定在达成特定前置条件时方可正式兑现：部分权益与二人的在职期限挂钩，其余部分则与公司的 IPO 进程绑定。

首席财务官克里希纳 · 拉奥 (Krishna Rao) 去年的薪酬总额为 720,250 美元（现汇率约合 483.6 万元人民币）。拉奥于 2024 年入职时获授了 140 万股的期权配额，并在 2025 年行使了公允价值为 385,285 美元（现汇率约合 258.7 万元人民币）的期权。

Anthropic 发言人拒绝对上述财务数据置评。