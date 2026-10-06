国庆假期最后一天，10 月 7 日 58 个高速服务区预计充电特别繁忙

IT之家 10 月 6 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 7 日，全国高速公路预计有 58 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、安徽等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。
IT之家整理如下：
序号
省份
所在城市
服务区名称
编号
方向
1
河北
唐山市
唐海服务区
G0111
沈阳-天津
2
乐亭服务区
G0111
秦皇岛-天津
3
唐海服务区
G0111
天津-沈阳
4
乐亭服务区
G0111
天津-秦皇岛
5
唐山服务区
S0105
唐山-天津
6
秦皇岛市
抚宁服务区
G0111
沈阳-天津
7
昌黎服务区
G0111
秦皇岛-天津
8
抚宁服务区
G0111
天津-沈阳
9
昌黎服务区
G0111
天津-秦皇岛
10
沧州市
东光服务区
G3
台北-北京
11
廊坊市
廊坊服务区
G95
涿州-廊坊
12
湖南
长沙市
横市服务区
S71
娄底-益阳
13
衡阳市
常宁西服务区
S71
娄底-常宁
14
郴州市
桂阳服务区
G76
桂阳-株洲
15
永州市
道县服务区
S81
道县-永济亭
16
怀化市
通道服务区
G65
包头-茂名
17
娄底市
双峰服务区
S71
华容-常宁
18
桥头河服务区
S50
娄底-长沙
19
安徽
蚌埠市
禹会服务区
G3
合肥-徐州
20
安庆市
太湖服务区
G50
重庆-上海
21
黄山市
齐云山服务区
S42
浮梁-黄山
22
滁州市
大墅服务区
G40
西安-上海
23
亳州市
蒙城服务区
G0321
利辛-淮南
24
宣城市
中溪服务区
S05
千秋关-宁国
25
福建
三明市
金铙山服务区
S31
武平-浦城
26
将乐停车区
G70
银川-福州
27
秀村服务区
G2517
沙县-厦门
28
泉州市
戴云山服务区
G2517
沙县-厦门
29
南平市
大白服务区
S31
武平-浦城
30
大湖岭服务区
G3
台北-北京
31
辽宁
沈阳市
康平服务区
G25
铁岭-朝阳
32
朝阳市
桃花吐服务区
G25
铁岭-朝阳
33
葫芦岛市
塔山服务区
G1
沈阳-北京
34
绥中服务区
G1
北京-沈阳
35
江西
九江市
何市服务区
G45
武宁-吉安
36
吉安市
遂川服务区
G45
泰和-赣州
37
宜春市
宜春服务区
G60
湖南-南昌
38
陕西
渭南市
澄城服务区
G5
韩城-西安
39
澄城服务区
G5
西安-韩城
40
安康市
旬阳停车区
G7011
白河-安康
41
山西
晋城市
高平服务区
G55
广州-二连浩特
42
吕梁市
吴城服务区
G20
青岛-银川
43
黑龙江
齐齐哈尔市
江桥服务区
G4512
齐齐哈尔-泰来
44
泰来服务区
G4512
齐齐哈尔-泰来
45
河南
漯河市
漯河服务区
G4
香港澳门-北京
46
三门峡市
豫陕界服务区
G30
连云港-霍尔果斯
47
湖北
宜昌市
安福寺服务区
G59
呼和浩特-北海
48
咸宁市
通城南服务区
G0422
武汉-深圳
49
贵州
遵义市
余庆服务区
S30
铜仁-贵阳
50
黔东南苗族侗族自治州
敖市服务区
S72
剑河-黎平
51
甘肃
金昌市
永昌服务区
G30
新疆-兰州
52
酒泉市
酒泉服务区
G30
新疆-兰州
53
宁夏
吴忠市
马儿庄服务区
G2012
中卫-盐池
54
中卫市
中卫服务区
G2012
武威-定边
55
江苏
泰州市
兴化服务区
G1515
盐城-靖江
56
广东
河源市
溪山停车区
G45
大庆-广州
57
广西
桂林市
八角寨服务区
G59
湖南-桂林
58
四川
凉山彝族自治州
菩萨岗服务区
G5
西昌-雅安
根据交通运输部此前预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。