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国庆假期最后一天，10 月 7 日 58 个高速服务区预计充电特别繁忙

2026/10/6 19:40:36 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
评论：

IT之家 10 月 6 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 7 日，全国高速公路预计有 58 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、安徽等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。

IT之家整理如下：

序号

省份

所在城市

服务区名称

编号

方向

1

河北

唐山市

唐海服务区

G0111

沈阳-天津

2

乐亭服务区

G0111

秦皇岛-天津

3

唐海服务区

G0111

天津-沈阳

4

乐亭服务区

G0111

天津-秦皇岛

5

唐山服务区

S0105

唐山-天津

6

秦皇岛市

抚宁服务区

G0111

沈阳-天津

7

昌黎服务区

G0111

秦皇岛-天津

8

抚宁服务区

G0111

天津-沈阳

9

昌黎服务区

G0111

天津-秦皇岛

10

沧州市

东光服务区

G3

台北-北京

11

廊坊市

廊坊服务区

G95

涿州-廊坊

12

湖南

长沙市

横市服务区

S71

娄底-益阳

13

衡阳市

常宁西服务区

S71

娄底-常宁

14

郴州市

桂阳服务区

G76

桂阳-株洲

15

永州市

道县服务区

S81

道县-永济亭

16

怀化市

通道服务区

G65

包头-茂名

17

娄底市

双峰服务区

S71

华容-常宁

18

桥头河服务区

S50

娄底-长沙

19

安徽

蚌埠市

禹会服务区

G3

合肥-徐州

20

安庆市

太湖服务区

G50

重庆-上海

21

黄山市

齐云山服务区

S42

浮梁-黄山

22

滁州市

大墅服务区

G40

西安-上海

23

亳州市

蒙城服务区

G0321

利辛-淮南

24

宣城市

中溪服务区

S05

千秋关-宁国

25

福建

三明市

金铙山服务区

S31

武平-浦城

26

将乐停车区

G70

银川-福州

27

秀村服务区

G2517

沙县-厦门

28

泉州市

戴云山服务区

G2517

沙县-厦门

29

南平市

大白服务区

S31

武平-浦城

30

大湖岭服务区

G3

台北-北京

31

辽宁

沈阳市

康平服务区

G25

铁岭-朝阳

32

朝阳市

桃花吐服务区

G25

铁岭-朝阳

33

葫芦岛市

塔山服务区

G1

沈阳-北京

34

绥中服务区

G1

北京-沈阳

35

江西

九江市

何市服务区

G45

武宁-吉安

36

吉安市

遂川服务区

G45

泰和-赣州

37

宜春市

宜春服务区

G60

湖南-南昌

38

陕西

渭南市

澄城服务区

G5

韩城-西安

39

澄城服务区

G5

西安-韩城

40

安康市

旬阳停车区

G7011

白河-安康

41

山西

晋城市

高平服务区

G55

广州-二连浩特

42

吕梁市

吴城服务区

G20

青岛-银川

43

黑龙江

齐齐哈尔市

江桥服务区

G4512

齐齐哈尔-泰来

44

泰来服务区

G4512

齐齐哈尔-泰来

45

河南

漯河市

漯河服务区

G4

香港澳门-北京

46

三门峡市

豫陕界服务区

G30

连云港-霍尔果斯

47

湖北

宜昌市

安福寺服务区

G59

呼和浩特-北海

48

咸宁市

通城南服务区

G0422

武汉-深圳

49

贵州

遵义市

余庆服务区

S30

铜仁-贵阳

50

黔东南苗族侗族自治州

敖市服务区

S72

剑河-黎平

51

甘肃

金昌市

永昌服务区

G30

新疆-兰州

52

酒泉市

酒泉服务区

G30

新疆-兰州

53

宁夏

吴忠市

马儿庄服务区

G2012

中卫-盐池

54

中卫市

中卫服务区

G2012

武威-定边

55

江苏

泰州市

兴化服务区

G1515

盐城-靖江

56

广东

河源市

溪山停车区

G45

大庆-广州

57

广西

桂林市

八角寨服务区

G59

湖南-桂林

58

四川

凉山彝族自治州

菩萨岗服务区

G5

西昌-雅安

根据交通运输部此前预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少

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关键词：交通运输部高速公路服务区新能源汽车

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