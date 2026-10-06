国庆假期最后一天，10 月 7 日 58 个高速服务区预计充电特别繁忙

IT之家 10 月 6 日消息，据交通运输部动态研判，10 月 7 日，全国高速公路预计有 58 个服务区充电特别繁忙，主要集中在河北、湖南、安徽等省份，大家可通过“e 路畅通”微信小程序查询服务区充电桩运行状态。

IT之家整理如下：

序号 省份 所在城市 服务区名称 编号 方向 1 河北 唐山市 唐海服务区 G0111 沈阳-天津 2 乐亭服务区 G0111 秦皇岛-天津 3 唐海服务区 G0111 天津-沈阳 4 乐亭服务区 G0111 天津-秦皇岛 5 唐山服务区 S0105 唐山-天津 6 秦皇岛市 抚宁服务区 G0111 沈阳-天津 7 昌黎服务区 G0111 秦皇岛-天津 8 抚宁服务区 G0111 天津-沈阳 9 昌黎服务区 G0111 天津-秦皇岛 10 沧州市 东光服务区 G3 台北-北京 11 廊坊市 廊坊服务区 G95 涿州-廊坊 12 湖南 长沙市 横市服务区 S71 娄底-益阳 13 衡阳市 常宁西服务区 S71 娄底-常宁 14 郴州市 桂阳服务区 G76 桂阳-株洲 15 永州市 道县服务区 S81 道县-永济亭 16 怀化市 通道服务区 G65 包头-茂名 17 娄底市 双峰服务区 S71 华容-常宁 18 桥头河服务区 S50 娄底-长沙 19 安徽 蚌埠市 禹会服务区 G3 合肥-徐州 20 安庆市 太湖服务区 G50 重庆-上海 21 黄山市 齐云山服务区 S42 浮梁-黄山 22 滁州市 大墅服务区 G40 西安-上海 23 亳州市 蒙城服务区 G0321 利辛-淮南 24 宣城市 中溪服务区 S05 千秋关-宁国 25 福建 三明市 金铙山服务区 S31 武平-浦城 26 将乐停车区 G70 银川-福州 27 秀村服务区 G2517 沙县-厦门 28 泉州市 戴云山服务区 G2517 沙县-厦门 29 南平市 大白服务区 S31 武平-浦城 30 大湖岭服务区 G3 台北-北京 31 辽宁 沈阳市 康平服务区 G25 铁岭-朝阳 32 朝阳市 桃花吐服务区 G25 铁岭-朝阳 33 葫芦岛市 塔山服务区 G1 沈阳-北京 34 绥中服务区 G1 北京-沈阳 35 江西 九江市 何市服务区 G45 武宁-吉安 36 吉安市 遂川服务区 G45 泰和-赣州 37 宜春市 宜春服务区 G60 湖南-南昌 38 陕西 渭南市 澄城服务区 G5 韩城-西安 39 澄城服务区 G5 西安-韩城 40 安康市 旬阳停车区 G7011 白河-安康 41 山西 晋城市 高平服务区 G55 广州-二连浩特 42 吕梁市 吴城服务区 G20 青岛-银川 43 黑龙江 齐齐哈尔市 江桥服务区 G4512 齐齐哈尔-泰来 44 泰来服务区 G4512 齐齐哈尔-泰来 45 河南 漯河市 漯河服务区 G4 香港澳门-北京 46 三门峡市 豫陕界服务区 G30 连云港-霍尔果斯 47 湖北 宜昌市 安福寺服务区 G59 呼和浩特-北海 48 咸宁市 通城南服务区 G0422 武汉-深圳 49 贵州 遵义市 余庆服务区 S30 铜仁-贵阳 50 黔东南苗族侗族自治州 敖市服务区 S72 剑河-黎平 51 甘肃 金昌市 永昌服务区 G30 新疆-兰州 52 酒泉市 酒泉服务区 G30 新疆-兰州 53 宁夏 吴忠市 马儿庄服务区 G2012 中卫-盐池 54 中卫市 中卫服务区 G2012 武威-定边 55 江苏 泰州市 兴化服务区 G1515 盐城-靖江 56 广东 河源市 溪山停车区 G45 大庆-广州 57 广西 桂林市 八角寨服务区 G59 湖南-桂林 58 四川 凉山彝族自治州 菩萨岗服务区 G5 西昌-雅安

根据交通运输部此前预测，国庆假期新能源出行车辆较多，日均车辆是日常新能源车出行的 1.8 倍，高速公路充电需求整体呈现“出程分散、回程集中”的特点。每天从 10 时开始，高速公路服务区充电场站车辆开始显著增加，21 时后车流逐步回落，充电需求随之减少。