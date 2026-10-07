库克交棒后首次：苹果新任 CEO 特努斯将主持 2026 财年第 4 财季财报会议

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 AppleInsider 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称苹果公司确认将于美国东部时间 11 月 2 日公布苹果公司 2026 财年（2025 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 26 日）第 4 财季（2026 年 6 月 28 日至 9 月 26 日）财报。

苹果公司还计划在美国东部时间 11 月 2 日下午 5 点（IT之家注：北京时间 11 月 3 日早上 6 点）举行例行电话会议。

在本次电话会议上，苹果现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）主持活动、首席财务官凯文 · 帕雷克（Kevan Parekh）将会出席本次活动。这是特努斯从蒂姆 · 库克（Tim Cook）手中接过 CEO 职位后，首次以首席执行官身份参与财报发布。此次亮相标志着苹果正式进入特努斯时代。

在 2026 年第三季度财报发布时，苹果曾给出第四季度营收预期。当时分析师预测 Q4 营收将增长 12.1%，而苹果官方预期为同比增长 9% 至 11%。

产品层面，iPhone 收入预计增长 15% 左右，服务业务增长幅度与第三季度相近。第四季度通常是苹果产品发布的重要时段，但 9 月初发布的新品仅能贡献数周销售额，完整影响需至第一财季才能体现。