“非洲手机之王”传音控股拟赴港上市：最高募资 33.6 亿港元，加码 AI 研发

IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社报道，占据非洲智能手机市场主导地位的深圳传音控股，正寻求通过香港股票发行筹集至多 33.6 亿港元（IT之家注：现汇率约合 28.74 亿元人民币）的资金。

根据传音向港交所提交的全球发售文件，这家中国手机厂商本次拟发行 8,660 万股，每股最高发行价 38.80 港元（现汇率约合 33.2 元人民币）；股票预计将于 10 月 15 日正式开始交易。传音在上交所上市的 A 股股票今年以来已经累计下跌 19%。

基石投资者可以获得配售保障，但相应需要至少锁仓六个月。假设按照上限价格发行，基石投资者已经同意认购基础发行规模当中约 37% 的份额；倘若最终定价更低，基石认购占比还会进一步提高。这批基石投资方包括新加坡政府投资公司（GIC）、易方达基金、千禧资本（Millennium Capital）、金领环球（Golden Link Worldwide Ltd.），以及存储芯片企业深圳江波龙旗下的投资平台。

本次招股也将是一次试金石，用以检验投资者对于 AI 供应链以外上市公司的投资意愿。存储芯片涨价正在给传音原本稳健的利润率带来考验。虽然 AI 行业巨大的资金需求，已经推动香港市场的新股募资规模创下单季度新高，但其他部分行业的新股表现并不理想。快时尚巨头希音（Shein Global Holdings Ltd.）此前募资 17 亿美元（现汇率约合 114.1 亿元人民币），自 9 月 1 日挂牌之后，其股价已经下跌大约 30%。

总部设于深圳的传音控股旗下拥有 Tecno、Infinix 等手机品牌；按出货量统计，其在非洲手机市场占据 53% 的份额，也因此被称作“非洲之王”；同时其在多个新兴市场当中也跻身头部手机厂商行列。

本次港股募资所得资金，将用于加快人工智能相关技术研发，包括 AI 助手与智能 AI Agent，同时强化产品差异化优势。

中信证券是本次发行的独家保荐机构。