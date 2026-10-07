微软 Surface Laptop Ultra 笔记本规格曝光：最高 128GB 内存，面向 AI 开发和内容创作

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 6 日）发布博文，分享了微软 Surface Laptop Ultra 笔记本的 2 种规格配置，包含 18 核和 20 核心 RTX Spark 方案，目前尚不清楚具体售价信息。

IT之家援引博文内容，附上相关规格信息如下：

项目 规格 平台／芯片 NVIDIA RTX Spark Superchip，集成 NVIDIA Grace CPU 与 Blackwell RTX GPU，原生支持 CUDA。 处理器选项 18 核 CPU，搭配 5120 核 GPU；20 核 CPU，搭配 6144 核 GPU。 统一内存（RAM） 18 核版本：24 GB 或 32 GB；20 核版本：32 GB、48 GB、64 GB 或 128 GB。 AI 性能 AI 算力最高达 1 PetaFLOP；支持在本地运行参数规模达 1200 亿以上的前沿级模型。 显示屏 15 英寸 PixelSense Ultra 触控屏，HDR 峰值亮度为 2000 尼特，像素密度为 262 PPI，具备高精度色彩表现，支持杜比视界（Dolby Vision）。 尺寸与重量 厚度小于 18 毫米；重量小于 4.5 磅。 触控板与输入 触觉反馈触控板，面积比 15 英寸 Surface Laptop 的触控板大 30% 以上，支持新一代触觉反馈体验。 音频 支持杜比全景声（Dolby Atmos）环绕声。 接口与输入／输出 1 个 HDMI 接口、3 个 USB-C 接口、1 个 USB-A 接口、全尺寸 SD 卡插槽，以及 3.5 毫米耳机插孔。 电池续航与供电性能一致性 提供全天续航；电池供电与接通电源时的性能一致性达 99.6%。 配色 铂金色（Platinum）与 Nightfall 配色。 操作系统 消费者版本：入门配置搭载 Windows 11 家庭版，较高配置搭载 Windows 11 专业版；商用版本：所有配置均搭载 Windows 11 专业版。

微软已于 2026 年 6 月展示 Surface Laptop Ultra，最大亮点是支持本地运行 1200 亿参数模型，主要面向人工智能（AI）开发者及内容创作者，应用场景包括设备端 AI、智能体工作流，以及 Premiere Pro 和 Blender 创作。

18 核版本配备 5120 个图形处理器（GPU）核心，搭配统一内存为 24GB 或 32GB；而 20 核版本配备 6144 个 GPU 核心，内存可选 32GB、48GB、64GB 或 128GB。

系统方面，Windows 系统还将新增统一内存控制功能，允许用户调整 RTX Spark 显卡上 GPU 的内存分配量。这有助于实现更高级的本地 AI 工作流程，并在需要时提升游戏性能。