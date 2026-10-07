微软 XBOX 高管澄清：《GTA 6》并无首发独占云游戏协议

IT之家 10 月 7 日消息，此前有报道称 XBOX 已经拿下 Rockstar《GTA 6》的云串流独占权益，微软一位游戏业务高层已经对该说法予以否认。

这篇最初由 The Verge 发布的报道声称，XBOX 达成了一项协议：游戏首发阶段仅有 XBOX 云游戏可以提供《GTA 6》的云端串流服务。由于 Rockstar 当时尚未官宣 PC 原生版本，倘若属实，这或许就为 PC 玩家提供了一条无需购置主机即可游玩本作的途径。但现在看来事情并非如此。

IT之家注意到，XBOX 首席战略官马修 · 鲍尔（Matthew Ball）在 X 平台发帖回应这则新闻。他表示，围绕《GTA 6》与 XBOX 产生的热度催生了部分“失实报道”。

鲍尔随后给出十分明确的澄清：这款游戏既不会实行云串流独占，也不会通过云游戏向 PC 端开放游玩。他的发言直接推翻了 The Verge 报道的核心结论；该报道此前援引熟悉微软规划的消息源，称 XBOX 拿到了独家云串流权。

报道当中还提及 XBOX 负责人阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）曾对内告知员工，微软正在围绕《GTA 6》筹备一件“其他平台厂商都没有在做的事情”。至于夏尔马当时所说的究竟是什么举措，目前依旧没有答案。

对于 PC 玩家而言，鲍尔的这番澄清至少暂时堵死了一条可能性：也就是在官方原生 PC 版问世之前，依靠 XBOX 云游戏迂回玩到游戏。按照现有发行计划，《GTA 6》将于 11 月 19 日登陆 PS5 以及 XBOX Series X|S 主机；Rockstar 至今仍没有公布 PC 版消息。

正因如此，任何可供迂回游玩的备选渠道都会格外受玩家关注。而微软本身也将于 11 月对 XBOX 云游戏服务做出重大调整：Game Pass Ultimate 会员每月可拥有 15 小时云游戏时长；高级版会员每月 10 小时；基础版会员每月 5 小时；微软同时还会开放时长额外付费购买。以上时长限制已经更新至 XBOX 官方服务页面。

不过就目前情况来看，本次服务调整和《GTA 6》之间并不存在直接关联。鲍尔的回复明确证实，此前传闻的云独占合作、借助云游戏在 PC 上运行主机版游戏的设想，并不在现有规划之内。

因此还在等候 PC 版本的玩家，依旧只能等待 Rockstar 以及母公司 Take‑Two Interactive 自己正式发布相关公告。