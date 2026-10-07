华为旗舰手机 14 天无忧体验计划上新，新增 Mate 90 标准版 / Pro 机型

IT之家 10 月 7 日消息，华为官方近期推出了旗舰手机 14 天无忧体验计划活动，支持用户体验华为最新旗舰手机（体验前需支付全款）。体验期满后，用户可选择自己留用或归还设备并办理退款。
华为旗舰手机 14 天无忧体验计划已于今年 9 月 10 日开启，截止日期为 2026 年 11 月 15 日。IT之家注意到，这项活动现在还新增支持了 Mate 90 标准版 / Pro 机型的无忧体验。目前支持体验的机型包括：
华为 Pura X View
华为 Pura X Max
华为 Pura X
华为折叠屏 X7 系列
华为 Pura 90 系列
HUAWEI Mate 90
HUAWEI Mate 90 Pro
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华为 Mate 90 系列于 2026 年 10 月 1 日 10:00 举行的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上正式亮相，并于当日 12:08 开售，共推出 Mate 90、Mate 90 Pro、Mate 90 Pro Max、Mate 90 Pro Max 典藏版和 Mate 90 RS 非凡大师五款机型。同场发布会还推出了 HUAWEI FreeBuds Neo、华为智慧屏 MateTV 2、MateTV 2 Max、HUAWEI WATCH FIT 5 Pro、HUAWEI WATCH FIT 5 等产品及配件。
配置方面，Mate 90 与 Mate 90 Pro 分别搭载麒麟 9030、麒麟 9035 处理器，Mate 90 Pro Max 及更高阶机型则搭载麒麟 9050 系列处理器。价格方面，Mate 90 的 12GB+256GB 版 5999 元起，Mate 90 Pro 的 12GB+256GB 版 6999 元起，Mate 90 Pro Max 的 12GB+512GB 版 9499 元起，Mate 90 Pro Max 典藏版 16GB+512GB 版 10999 元起，Mate 90 RS 非凡大师 16GB+512GB 版 12999 元起。
Mate 90 系列出厂搭载 HarmonyOS 7，该系统于 2026 年 9 月 7 日举行的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上正式发布。
此类 14 天体验活动的参与名额通常有限，需先报名并经过门店筛选；办理退货时一般要求手机主机无破损、无进液、无私自拆修，且需退回原包装、全部原装配件及赠品，并仅限在原购买门店办理。