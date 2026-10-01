微软发布 Win11 Beta / Experimental 多版本预览更新：全新搜索体验、电池状态小组件

IT之家 10 月 8 日消息，微软昨天（10 月 7 日）发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的多个预览版更新，本次推送包含多个不同分支版本：

Beta 通道：Build 26220.9606（26H2）、Build 28020.3172（26H1）

Experimental 通道：Build 26340.9616（26H2）、Build 28120.3181（26H1）、Build 29683.1000（未来平台开发分支）

IT之家附 Windows 11 本次更新主要内容如下：

1、全新 Windows 搜索体验（仅 Experimental 通道推送）

微软开始向 Experimental 通道（包含 26H1 分支）推出基于 WinUI 3 构建的全新 Windows 搜索体验，该版本搜索速度更快、效率更高，采用流线型设计让搜索结果更易于浏览。

本次更新还引入了内联操作功能，允许用户直接在 Windows 搜索界面快速完成任务，包括开启深色模式、开启 / 关闭蓝牙、调整屏幕亮度、设备静音、排列窗口等。此外微软还优化了 Windows 搜索对用户搜索意图的理解能力，改进了拼写错误和同义词匹配效果，微软将在未来几周继续对这些改进进行微调。

2、新增电池状态小组件（仅 Experimental 通道推送）

微软为 Experimental 通道的 Insider 成员新增了电池状态小组件，旨在让小组件更贴合日常使用场景。该小组件可以统一查看电脑和外接设备的电池电量，帮助用户快速评估设备电力状态，无需在多个 UI 界面中查找。用户可以通过进入小组件面板 > 添加小组件 > 电池状态来添加该小组件。