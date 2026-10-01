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微软发布 Win11 Beta / Experimental 多版本预览更新：全新搜索体验、电池状态小组件

2026/10/8 3:33:30 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 8 日消息，微软昨天（10 月 7 日）发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的多个预览版更新，本次推送包含多个不同分支版本：

  • Beta 通道：Build 26220.9606（26H2）、Build 28020.3172（26H1）

  • Experimental 通道：Build 26340.9616（26H2）、Build 28120.3181（26H1）、Build 29683.1000（未来平台开发分支）

IT之家附 Windows 11 本次更新主要内容如下：

1、全新 Windows 搜索体验（仅 Experimental 通道推送）

微软开始向 Experimental 通道（包含 26H1 分支）推出基于 WinUI 3 构建的全新 Windows 搜索体验，该版本搜索速度更快、效率更高，采用流线型设计让搜索结果更易于浏览。

本次更新还引入了内联操作功能，允许用户直接在 Windows 搜索界面快速完成任务，包括开启深色模式、开启 / 关闭蓝牙、调整屏幕亮度、设备静音、排列窗口等。此外微软还优化了 Windows 搜索对用户搜索意图的理解能力，改进了拼写错误和同义词匹配效果，微软将在未来几周继续对这些改进进行微调。

全新Windows搜索体验截图

2、新增电池状态小组件（仅 Experimental 通道推送）

微软为 Experimental 通道的 Insider 成员新增了电池状态小组件，旨在让小组件更贴合日常使用场景。该小组件可以统一查看电脑和外接设备的电池电量，帮助用户快速评估设备电力状态，无需在多个 UI 界面中查找。用户可以通过进入小组件面板 > 添加小组件 > 电池状态来添加该小组件。

全新电池状态小组件界面

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关键词：微软Windows 11Win11

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