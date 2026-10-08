苹果第二方智能家居配件不止 LG：施耐德合作产品也现身 iOS 27.2 代码

IT之家 10 月 8 日消息，苹果面向智能家居领域的“第二方”配件合作范围可能不止 LG。代码研究者 pdfu 解包发现，苹果 iOS 27.2 系统代码中还出现了施耐德（Schneider）相关智能家居产品，意味着苹果或正在打造一个由多家合作厂商参与、但针对 Apple Home 进行深度适配的智能家居产品生态。

pdfu 发现，iOS 27.2 的 HomeKit 相关代码中存在名为“_secondPartyProducts”的产品表，共包含 10 个配件标识，其中 6 个来自 LG、4 个来自施耐德。

目前已知的 LG 合作产品包括（GEMS 是 LG 旗下智能家居品牌，目前尚不清楚 GEMS 版与非 GEMS 版的具体差异）：

智能恒温器 4142/8864

GEMS 智能恒温器 4142/12273

智能门锁 4142/8896

GEMS 智能门锁 4142/12274

温湿度传感器 4142/8192

GEMS 温湿度传感器 4142/12272

施耐德方面则包括：

温控器 TP：4190/17645

温控器（QA 版本）：4190/17644

温湿度传感器：4190/17647

未识别的配件：4190/17648

其中，施耐德智能恒温器目前已经在 iOS 系统中出现相关设置资源，但部分内容仍属于占位信息。

参考第一方游戏、第二方游戏、第三方游戏的区别，所谓“第二方”并非意味着这些产品由苹果直接生产，而是由两大厂商合作打造的产品。根据目前泄露信息，这类配件仍由合作厂商推出，但与苹果存在更深层次的联合开发或系统适配，从而获得普通 Matter 配件之外的特殊系统支持。

此前，苹果与 LG 合作开发智能家居产品的消息已经曝光。彭博社报道称，双方正在合作推出智能门锁、恒温器、门铃以及室内、室外和泛光灯摄像头等产品，这些设备将与苹果智能家居中枢配合使用。

从技术演进来看，苹果早期的 HomeKit 生态要求配件具备专用硬件认证，随后逐渐转向通过软件认证降低接入门槛，并进一步采用 Thread 和 Matter 等标准。此次系统代码出现“第二方”产品标识，显示苹果可能正在尝试在开放标准之外，为部分深度合作配件提供额外的系统级支持。

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