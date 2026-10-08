New Constructs 给 Anthropic 估值 1500 亿美元，称其“2026 年最荒唐 IPO”

北京时间 10 月 8 日，据 CNBC 报道，就在 Anthropic 即将登陆纳斯达克、冲击 2 万亿美元（现汇率约合 13.42 万亿元人民币）估值之际，一家研究机构却仅给予了这家 AI 公司 1,500 亿美元（现汇率约合 1.01 万亿元人民币）的估值，并表示华尔街即将面临“一场前所未有的考验，考验投资者有多容易上当”。

独立金融研究机构 New Constructs 在周二的一份报告中，把 Anthropic 即将进行的 IPO 称为“2026 年最荒唐的 IPO”。

该机构估算，Anthropic 若要达到其期望估值，其利润需要达到全球市值最高科技公司英伟达过去一年利润的两倍。英伟达过去四个季度的净利润超过 1,900 亿美元（现汇率约合 1.28 万亿元人民币）。然而，根据路透社援引泄露的公司招股书副本报道，Anthropic 在 2025 年的营收为 46 亿美元（现汇率约合 308.75 亿元人民币），净亏损高达 420 亿美元（现汇率约合 2,819.01 亿元人民币）。

Anthropic 不断扩大的运营亏损，加上来自大量开源模型的新竞争，使 New Constructs 得出结论：“我们认为 Anthropic 没有可行的商业模式。”

“自从开源模型出现以来，很明显，闭源模型将难以实现盈利。”该机构表示。

长期以来，New Constructs 创始人兼 CEO 大卫 · 特雷纳 (David Trainer) 在华尔街一直以 IPO 唱空者著称，而且他过去曾多次判断准确。

在共享办公公司 WeWork 计划上市前，New Constructs 曾称 WeWork 是“2019 年最荒唐的 IPO”。当时，WeWork 的私募市场估值曾达到 470 亿美元（现汇率约合 3,154.61 亿元人民币），但在 New Constructs 那份报告发布仅六周后，由于需求疲软以及围绕其财务状况的激烈批评，该公司撤回了 IPO。WeWork 于 2023 年申请破产。

“虽然 Anthropic 对社会的贡献远超 WeWork，但在 2 万亿美元（现汇率约合 13.42 万亿元人民币）估值下，其 IPO 带来的风险要大得多，也会成为对美国资本市场更大规模的掠夺。”New Constructs 写道。该机构补充说，Anthropic 这次 IPO 的目的不是为公开市场投资者创造财富，而是为该公司在华尔街的幕后支持者提供流动性。

截至发稿，Anthropic 尚未就此置评。