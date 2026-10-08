XMG 推出近 15 年首款 18" 级笔记本电脑 PRO 18 / PRO 18 Value Edition

IT之家 10 月 8 日消息，PC 品牌 XMG 当地时间本月 6 日正式推出了其近 15 年来的首款 18 英寸级笔记本电脑：PRO 18（2026 年中期）标准版及其 Value Edition (VE) 低配。

PRO 18 / PRO 18 三维 400 × 291.5 × 24.9~26.5 (mm)，集成 3 风扇散热、99.8Whr 电池，质量分别为 2.9kg 和 2.82kg，屏幕拥有 2560×1600 分辨率、500nits 亮度、100% sRGB / DCI-P3 色域。

其提供 2 个 DDR5 SO-DIMM 内存插槽、2 个 M.2 SSD 盘位；集成 4 扬声器、1.8mm 键程键盘、152×97 (mm) 精准触控板、FHD 人脸识别摄像头；支持 Wi-Fi 7；提供雷电 4、Mini DisplayPort 2.1、2.5GbE RJ-45、SD Express 读卡器。

XMG PRO 18 采用英特尔酷睿 Ultra 9 处理器 290HX Plus 和 NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 笔记本电脑 GPU，屏幕分辨率 300Hz。其 32GB DDR5-5600 内存、1TB SSD 存储的配置含 19% 税起价 3,299 欧元（IT之家注：现汇率约合 24,786 元人民币）。

PRO 18 VE 则是 Ultra 7 270HX Plus 和 12GB 显存的 RTX 5070，屏幕分辨率降至 180Hz。同样 32GB + 1TB 配置含税起价 2,849 欧元（现汇率约合 21,405 元人民币）。