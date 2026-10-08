国产动作肉鸽游戏续作《霓虹深渊 2》发售，Steam 首发 46.40 元

IT之家 10 月 8 日消息，经典动作 Roguelike 续作《霓虹深渊 2》今日正式发售，同步登陆 Steam、PS5、Xbox Series X|S、微软商店及任天堂 Switch 平台（系列首次登陆 PS5 和 Switch），首发加入 XGP，支持中文；手游同日在 TapTap 开启公测。

本作由 Veewo Games 开发并联合 Kepler Ghost 发行，Steam 国区原价 58 元，首发特惠 46.40 元。手游采用免费下载、付费解锁的买断制，与 PC 端内容同步更新。本作支持简体中文界面、字幕与完整音频，最多支持 4 人在线联机游玩。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2235200/2/）。

酷炫、梦幻、燃爆全场 —— 经典动作 Roguelike 续作闪亮归来！深入《霓虹深渊 2》美丽且危险的赛博神话世界，体验更快节奏的战斗、更严峻的考验、更多样的战斗风格以及意想不到的道具协同效果。享受肾上腺素飙升的瞬间，探索每一场令人难忘的冒险吧！

多人联机狂欢： 最多支持 4 人联机游玩，玩家可与朋友一同开启全新冒险，分头探索或协作战斗。

创新武器系统： 战斗系统进行颠覆性革新，从挥舞球棒、光剑到种植花朵攻击、指挥宠物作战，支持多样奇思妙想的战斗方式。

无限道具叠加： 道具能力可相互联动，叠加数量无限制，玩家可搭配出千奇百怪的组合挑战 BOSS。

宠物收集进化： 孵化收集不同宠物“哈基宝”，可组合进化为更强大的形态，每只宠物都有独特能力机制。

全新信仰系统：加入全新信仰系统，玩家可在赌场对决、商店购物或萌宠乐园孵化宠物，实现快速成长逆风翻盘。

除标准版外，本作还提供豪华版捆绑包以及《霓虹深渊 1+2》捆绑包，国区售价分别为 88.80 元和 54.81 元。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 10 64-bit，Dual Core 2.4 GHz 处理器，8 GB RAM 内存，GeForce GTX 950 或 Radeon R7 360 或 Intel HD Graphics 630 显卡，DIRECTX 版本：12，需要 2 GB 可用存储空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，DIRECTX 版本：12。

游戏图赏：

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