冰雪末日求生：多人生存游戏《永冻纪元》将于 10 月 9 日在 Steam 开启抢先体验

IT之家 10 月 4 日消息，由 SpaceRocket Games 开发的极寒多人生存建造游戏《Permafrost（永冻纪元）》将于 10 月 9 日在 Steam 平台开启抢先体验，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2254990/__Permafrost/）。

据官方介绍，本作支持简体中文，玩家可以在本作中选择单人游玩，也可以最多与 4 名玩家在线合作。面对严苛的气候环境，玩家需要修复废弃避难所和损坏的机械设备，不断扩大可供生存的区域。

游戏中，玩家需要搜索资源并制作、改造工具，从斧头、锤子、弓箭到枪械，逐步获得更加精良的装备，并通过狩猎、搜刮资源和建造基地，在冻土环境中生存下来。

探索过程中，玩家还需要时刻关注角色状态和体温，否则可能因严寒无法行动甚至死亡。冻土之上危机四伏，玩家不仅要应对恶劣自然环境，还需要做好准备，应对野生动物等自然捕食者以及敌对幸存者带来的威胁。

除此之外，玩家还可以从废墟中救出狗狗，将其作为专属伙伴。它们不仅能够帮助携带补给，还可以协助侦察前方环境，陪伴玩家度过孤独的冰雪末日。

游戏图赏：

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