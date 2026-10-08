Manus 母公司蝴蝶效应宣布完成超 5 亿美元新一轮融资，腾讯、红杉中国等继续加持

IT之家 10 月 8 日消息，Manus 母公司蝴蝶效应今日宣布完成超过 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.56 亿元人民币）新一轮融资。

本轮融资由博裕投资、IDG 资本领投，老股东腾讯、红杉中国、真格基金继续加持。

2025 年 3 月，蝴蝶效应公司推出 Manus，曾在市场一夜爆火。然而，当年 6 月，Manus 企业总部迁至新加坡，大幅裁减国内团队，彻底停止中国境内服务与运营。作为一家依靠中国工程师和基础设施环境发展起来的 AI 公司，Manus 在获得美国投资后突然与中国元素进行“切割”，引发争议。

据IT之家今年 4 月报道，外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）依法依规对外资收购 Manus 项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。央视新闻对此解读称，禁止的是企业“洗澡式出海”的不合规做法。

据彭博社 7 月报道，在开启新一轮融资之前，Manus 创始团队连同原有投资方腾讯、HSG、真格基金，按照 20 亿美元（现汇率约合 134.25 亿元人民币）的估值，向 Meta 回购了全部股份。腾讯接手了原先 Benchmark 所持有的股权，一跃成为 Manus 最大的外部机构投资方；Benchmark 则实现数倍收益后退出。此前，创始方曾试图在回购环节引入新投资者，但遭到监管部门阻止；监管意见是本次回购必须严格还原至收购发生之前的股权状态。

8 月 11 日，Manus 在官网发布声明，宣布脱离 Meta 并恢复独立公司形式运营，继续为全球数百万用户提供服务。在此过程中，部分用户的账户将受到影响。

今年 9 月，Manus 在与 Meta 完成分拆之后恢复独立运营。该公司表示，创始团队将继续执掌企业，面向全球用户开发生成式 AI 智能体产品。