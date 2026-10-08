腾讯 WorkBuddy 上线独立文件浏览器，本地文件可直呼 AI 处理

IT之家 10 月 8 日消息，腾讯今天宣布，旗下 AI 办公产品 WorkBuddy 现已正式上线独立文件浏览器。用户现在可以在文件资源管理器 / Finder 找到一份文件，右键选择 WorkBuddy 打开，就能在独立窗口中查看文件，并直接调用 AI 进行分析、修改或继续处理。

IT之家了解到，WorkBuddy 文件浏览器可以直接打开 Word、Excel、PPT、PDF、Markdown、HTML 等文件，在同一个窗口里查看、编辑，并随时调用 Buddy 处理。支持多文件标签页切换，每份文件都有自己的 Buddy 对话。无需单独下载，更新 WorkBuddy 后即可使用。

用户在查看文件时还可以从右边的聊天窗口询问 AI，查看、提问、修改，都可以围绕眼前这份文件直接进行。一个窗口还能同时打开多份文件，每份文件都会以标签页的形式保留。切换标签时，右侧的 AI 对话也会一起切换。

此外，WorkBuddy 还能够直接处理可编辑文件，你可以自己动手改，也可以随时让 Buddy 参与。也可以先选中正文里的某一段，再让 Buddy 针对这部分改写、润色或补充。Buddy 会直接修改对应位置，结果也会落到当前文档里。

Word、Excel、PPT 文件修改完成后，点击保存或使用 Ctrl / Command + S，修改会直接写回本地文件；Markdown 编辑后会自动保存；HTML 则会在退出编辑状态时自动保存。用户还可以用其他方式呈现文档，比如打开一张 Excel，可以直接说：“按这份数据，帮我做一个网页版汇报。”