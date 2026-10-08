宝马全新 MINI COUNTRYMAN 特别版全球首秀，计划于 2027 年引入中国市场

IT之家 10 月 8 日消息，宝马集团今日宣布，全新 MINI COUNTRYMAN UNTAMED EDITION 特别版于美国太浩湖迎来全球首秀。新车基于全新一代 MINI COUNTRYMAN 打造，计划于 2027 年引入中国市场。

从车头看去，全新 MINI COUNTRYMAN UNTAMED EDITION 特别版全新设计的前格栅，以纵向排列的黑色饰条配合碳钢灰色边框，发动机舱盖隆起部位覆盖哑光黑色纹理防护膜。

IT之家注意到，哑光黑色轮眉表面加入短线状压纹，配备全新 19 英寸“UNTAMED EDITION SPOKE”轻合金轮毂，轮毂中央有碳钢灰色 MINI 字标。沿着车身向后，C 柱上的 UNTAMED 专属标识，由蓝色山峦图形与醒目的 UNTAMED 字样共同组成。

蓝色成为贯穿座舱的主色调，专属龙葵蓝运动座椅采用打孔 Vescin 材质，肩部及头枕区域采用针织面料。

特别版的 ABS 防抱死制动系统、DSC 动态稳定控制系统及转向系统均进行了针对性标定。此外，其搭载的智能 ALL4 全轮驱动系统，可在多种路面条件下获得更强的牵引力，与稳健的操控表现，让每一次探索都更有底气。