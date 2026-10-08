Epic 喜加二：《熊视眈眈》《愿景之城》游戏免费领取

IT之家 10 月 8 日消息，Epic 本周送出的游戏是《熊视眈眈》和《愿景之城》，下周送出的游戏是《Bad Cheese》以及《Agent A - 伪装游戏》。

领取链接：《熊视眈眈 (Out of Sight)》，《愿景之城》

IT之家附《熊视眈眈》游戏简介：

这是一款将第一人称和第二人称视角相融合的氛围恐怖游戏，拥有引人入胜的配音，给你带来沉浸式的惊悚情感之旅。

作为参考，本作在 Steam 平台原价 42 元，支持简体中文文本。最低配置要求为酷睿 i5 750、8GB 内存和 GTX 1060 显卡。

游戏图赏

《愿景之城》游戏简介：

在这款温馨惬意的中世纪城市建造解谜游戏中，通过合理布局建筑，在浮空岛屿上打造壮丽王国。发现隐藏组合，挑战每周任务，并在多种单人和多人游戏模式中探索随机生成的地图。

本作在 Steam 平台原价 58 元，支持中文字幕。最低配置要求为双核处理器、4GB 内存和 GTX 1060 显卡。

游戏图赏

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