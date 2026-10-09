Steam 喜加一：原价 22 元心理恐怖解谜游戏《Pony Island》免费领

IT之家 10 月 9 日消息，知名独立游戏开发者 Daniel Mullins 制作的心理恐怖解谜游戏《Pony Island（小马岛）》目前正在 Steam 平台开展限时免费“喜加一”活动，本作在 Steam 国区定价为 22 元，玩家可以在北京时间 10 月 13 日前免费领取，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/405640/Pony_Island/）。

《Pony Island》表面上是一款画风可爱的小马跳跃闯关街机游戏，实际上却是一部融入后设元素的悬疑解谜作品。故事讲述玩家被困在一台由恶魔亲自设计、充满恶意且故障频发的街机之中。

由于恶魔极度厌恶玩家解开谜题，或是发现其糟糕的程序代码，玩家必须跳出常规思维，深入诡异系统的底层，尝试修复并篡改代码，以寻找脱困的方法。

玩法方面，《Pony Island》融合了多种游戏类型，包括逻辑电路解谜、横向卷轴射击以及复古街机平台动作等，为玩家带来不同于传统街机游戏的体验。

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