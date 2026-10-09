Steam 喜加一：策略游戏《Save the Earth》转付费前免费领

IT之家 10 月 9 日消息，独立游戏开发团队 GameFirst 宣布，旗下策略游戏《拯救地球（Save the Earth）》将于 10 月 13 日结束免费游玩模式，转为一次性买断制付费游戏。本作玩法致敬《瘟疫公司》，自 2023 年推出以来在 Steam 平台收获“特别好评”，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2236920/Eco_inc_Save_the_Earth/）。

GameFirst 表示，本作转为付费制后将推出大型更新，对游戏视觉效果、场景选择界面进行重制，并加入内置音乐播放器等特性。

公开信息显示，在《拯救地球》中，玩家将控制一个环保基金会组织，通过研究全球各地的生态状况，分析不同地区面临的环境问题，以制定行动计划，逐步改善生态环境。

游戏玩法并非简单的点击放置，玩家还需要根据决策产生的结果调整策略，实时追踪世界各地的环境与生态变化。一方面，玩家需要推动环保计划、发展绿色科技；另一方面，还要应对盗猎、拖网捕捞、走私和自然灾害等问题，并派遣志愿者参与环境改善工作。

游戏图赏：

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。