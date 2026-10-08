余承东：未来肯定会有更多华为手机采用基于韬定律的逻辑折叠芯片

IT之家 10 月 8 日消息，在 5 月 25 日的 2026 国际电路与系统研讨会上，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波时隔 7 年再次回到公众视野，并在主旨演讲中首次提出半导体全新演进路径 ——“韬（τ）定律”。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东在国际媒体圆桌会议上表示，Mate 90 系列智能手机搭载了最新的麒麟 9050 Pro 芯片，整机性能较上一代提升 31%。

其中，巴龙调制解调器、图像信号处理器（ISP）、移动安全处理器（MSP）、灵犀 CPU、Maleoon GPU，以及采用华为达芬奇架构进行 AI 处理的 NPU，均为自主设计。

余承东提到，尽管获取先进半导体制程的能力受到限制，这些自主设计仍然实现了更高能效，并提升了系统整体性能。另外，麒麟 9050 Pro 还采用基于韬定律的逻辑折叠（LogicFolding）技术 —— 通过垂直堆叠芯片逻辑层，并利用层间高密度互连重构电路布局，从而缩短关键路径、降低时延。

余承东还明确表示，从 Mate XT 2 三折叠手机开始，华为引入采用基于韬定律的逻辑折叠技术芯片。未来肯定会有更多华为手机采用这类逻辑折叠芯片。他希望中国半导体产业的产能能够进一步提升，未来可以为中国和海外市场的消费者制造更多先进产品。

按照韬（τ）定律路线，2026 年的芯片 P 核频率将达到 3.1GHz。参考IT之家此前报道，麒麟 9030 Pro 的频率为 2.75GHz，麒麟 2026 芯片的峰值频率提升 12.7%，恰好就是 3.1GHz。此外，后续频率和晶体管密度稳步提升，2031 年预计达到 400+MTr / mm² 晶体管密度、5.0GHz 主频。

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