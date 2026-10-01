苹果官宣“欢迎回家”发布会定档 10 月 13 日，暗示首款智能家居中枢产品

IT之家 10 月 9 日消息，苹果营销高级副总裁 Greg Joswiak 发布预告，官宣“Welcome home（欢迎回家）”发布会定档美国东部时间 10 月 13 日上午 9 点（北京时间 10 月 13 日晚 9 点）。

从宣传语来看，预计将发布苹果首款智能家居中枢产品。该产品此前被曝配备 6 英寸屏幕，提供壁挂与桌面两款形态。

IT之家综合此前爆料，桌面版整体外形类似 iMac G4，配有圆形金属底座，屏幕则通过金属支臂连接，用户可以手动调整俯仰角度；机身采用灰色铝制外壳，并通过 USB-C 接口供电。

壁挂版屏幕下方配有一块较薄的方形底座，用于容纳扬声器和麦克风，屏幕通过金属臂连接并可前后倾斜。两款正面均设 1080p 摄像头，用于 FaceTime、身份认证与人员识别。

两款产品均没有内置电池，需通过 USB‑C 持续供电。传感器可判断用户距离，无人时显示温度等信息，靠近时切换至控制界面。人体检测还可触发自动化，如进入房间自动开灯，并支持手势识别实现远距离操作。

系统方面，消息称该产品运行内部代号“Charismatic”的操作系统，发布时或称 homeOS，融合 tvOS、watchOS 与 iOS 元素。

运行界面类似 watchOS 与 iPhone StandBy 模式，闲置时突出表盘与照片幻灯片，主屏图标风格接近 Apple Watch。

硬件方面，为了支撑 Apple Intelligence 功能，这款产品预估采用 A18 或更高级别的芯片，且至少会配备 8GB 内存。

应用方面，苹果公司目前没有计划为智能家居中心创建专属的 App Store，该产品将预装 Safari、Apple Music、照片、日历、信息、提醒、FaceTime 等应用。

识别与隐私方面，摄像头精度不及 Face ID，因此辅以语音认证；用户可用 iPhone 进行二次认证提升安全性，并启用访客模式隐藏个人信息。

此外，苹果有望一同发布升级版 HomePod Mini、全新 Apple TV。据报道，苹果还将与 LG 合作推出新的智能家居设备，包括视频门铃、室内摄像头等。

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