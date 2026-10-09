黄仁勋女婿 Nico Caprez 火速晋升英伟达全球 AI 基础设施增长副总裁，曾是职业滑雪运动员

IT之家 10 月 9 日消息，据 The Information 本周报道，英伟达 CEO 黄仁勋的长女 Madison Huang（黄敏珊）最近与 35 岁的 Nico Caprez 结婚，后者今年 1 月火速升任英伟达全球 AI 基础设施增长副总裁。

Caprez 负责数据中心运营和“Neocloud”服务，并参与推进一个目标超过 5,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3.36 万亿元人民币）资本动员的 AI 计算融资平台。

报道称，作为瑞士国家高山滑雪队的前成员，Caprez 退役后在伦敦商学院攻读 MBA 硕士学位时结识了黄敏珊。他加入英伟达不到两年，并于今年 1 月直接晋升为副总裁，完全跳过了高级总监级别。业内同行称赞他能够把握复杂问题的本质，并以恰到好处的幽默化解紧张的谈判。

Caprez 长期保持低调，很少接受媒体采访或参与外部活动，不过他最近增加了公开露面频率，并在 LinkedIn 上发帖强调 AI 已成为不可或缺的基础设施。

在加入英伟达之前，Caprez 曾在苏黎世的波士顿咨询集团工作，也曾在苏黎世的 PSquared 资产管理公司担任投资分析师。

Caprez 目前担任英伟达全球 AI 基础设施增长副总裁，领导全球战略与执行，推动全球云服务提供商、企业及战略合作伙伴的人工智能基础设施扩展。他负责推动生态系统扩展，推动大规模 AI 平台部署，并推动加速全球加速计算采用的合作伙伴关系。加入英伟达后，他在企业发展领域担任领导职务，支持战略投资、平台增长和全球生态系统建设。

Caprez 拥有伦敦商学院 MBA 学位和苏黎世大学银行与金融学士学位。

综合IT之家此前报道，黄仁勋长女 —— 黄敏珊目前的职位是英伟达 Omniverse 与机器人产品营销高级董事，她 8 月 18 日前往韩国到访了 LG 电子，8 月 19 日现身北京的 2026 世界机器人大会现场。