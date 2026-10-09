内存推高 iPhone 18 Pro 系列售价，曝苹果削减新机零部件订单

IT之家 10 月 9 日消息，据《日经亚洲》今天（9 日）下午报道，内存芯片价格飙升迫使苹果上调新上市的 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 售价，市场需求随之走弱。苹果因此要求部分供应商减少两款机型的零部件生产。

多名知情人士消息称，苹果自 9 月初起在出货安排上变得更加谨慎。其中两人称，由于新机需求不及预期，苹果 10 月的零部件订单量较原计划至少削减了 15%。

一名高管级知情人士透露：“仅 10 月份，苹果对两款高端机型的零部件订单就减少了 15% 至 20%。接下来情况会怎样，还很难说。”

由于各家供应商的生产周期不同，10 月的订单调整只会影响部分供应商的产量，而非所有供应商。苹果是否会从 11 月起进一步削减订单，暂时也没有明确消息。

另一名了解内情的知情人士透露，苹果从 8 月底到 10 月的订货需求不如往年，但原因也可能与今年调整 iPhone 发布节奏有关。苹果选择在今年优先推出三款高端机型，标准版 iPhone 18 和新一代 iPhone Air 则推迟到明年春季发布。

一名供应链经理表示：“我们确实发现，今年下半年从 8 月开始的需求量不如往年，因为过去所有新机型都会一起发布。今年能带动出货量的标准版 iPhone 18，要接近年底才开始需要零部件，准备在明年，也就是 2027 年初上市。”

iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 起售价分别为 1,199 美元（现汇率约合 8,052 元人民币）和 1,299 美元（现汇率约合 8,723 元人民币），均比上一代贵 100 美元（现汇率约合 671.5 元人民币），9 月 18 日开售。两款机型的国内起售价分别为 9999 元和 10999 元。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 的 256GB 基础版起售价为 1,999 美元（IT之家注：现汇率约合 13,424 元人民币），计划 10 月 23 日起在 70 个国家和地区上市。

另一名知情人士坦言：“作为一款智能手机，实在太贵了。考虑到 iPhone 18 Pro 和 Pro Max 的市场表现，我们预计 iPhone Duo 开售后不久也会面临同样的处境。”