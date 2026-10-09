安卓 PS3 模拟器 ARMSX3 登陆谷歌 Play 商店：最佳配置需高通骁龙 8 至尊版

IT之家 10 月 9 日消息，据外媒 Android Authority 今天（9 日）下午报道，安卓平台上“表现最好的 PS3 模拟器”ARMSX3 正式登陆谷歌 Play 商店，用户无须再从 GitHub 下载安装。

IT之家从官方介绍获悉，模拟器大小为 122MB，仍需另行下载 PS3 系统固件。商店页面还公布了详细的硬件配置要求。

开发团队给出的最低配置为 64 位 Armv8.1 架构处理器，推荐骁龙 865 或 870 芯片，图形处理器至少为 Adreno 650，采用 Arm Mali 图形处理器的设备则需达到 Mali-G57 级别，运行内存不少于 8GB。这套配置主要用于运行硬件要求较低的游戏。

如果想运行更多 PS3 游戏，开发团队建议使用第二代骁龙 8 或更高性能的芯片，搭配 Adreno 740 或更新型号的图形处理器，以及 12GB 运行内存。

最佳配置则需要骁龙 8 至尊版或更新型号的芯片、Adreno 830 或更高性能的图形处理器、至少 12GB 运行内存，并配备主动散热装置。

开发团队还建议使用第三方驱动程序，以获得更好的游戏体验。不过，常用的 Turnip 图形驱动仅支持骁龙芯片，其他芯片平台的用户可能遇到较为严重的兼容性问题。

需要强调的是，在安卓设备上模拟 PS3 仍然需要较强的硬件性能，技术也尚处于探索阶段，大多数中端手机都无法胜任。

ARMSX3 上架之前，开发团队连续推出了多次更新，改善了《恶魔之魂》《合金装备 5：幻痛》《GT 赛车 5》《GT 赛车 6》以及《瑞奇与叮当》系列游戏的运行性能和稳定性。近期更新还加入了对缺少谷歌 Play 服务的设备的支持。