广汽集团公布 9 月份产销快报：本田销量同比下降 86.02%，丰田下降 28.37%

IT之家 10 月 9 日消息，广汽集团今天公告，2026 年 9 月汽车产量为 136,150 辆，同比下降 24.01%，本年累计产量为 1,162,939 辆，同比下降 6.03%；9 月汽车销量为 128,634 辆，同比下降 25.72%，本年累计销量为 1,141,237 辆，同比下降 3.58%。
IT之家汇总详细销量情况如下：
广汽本田：9 月销量 4,588 辆，同比下降 86.02%；今年累计销量 96,672 辆，同比下降 56.82%。
广汽丰田：9 月销量 54,800 辆，同比下降 28.37%；今年累计销量 510,000 辆，同比下降 6.11%。
广汽传祺：9 月销量 27,478 辆，同比下降 23.84%；今年累计销量 241,174 辆，同比增长 3.47%。
广汽埃安：9 月销量 39,667 辆，同比增长 45.32%；今年累计销量 283,747 辆，同比增长 56.41%。
启境智能汽车：9 月销量 1,375 辆；今年累计销量 5,133 辆。
广汽领程新能源商用车：9 月销量 726 辆，同比增长 47.26%；今年累计销量 4,511 辆，同比增长 119.30%。