谷歌预告 10 月 12 日将推新品，预估为 Fitbit Edge 手环

IT之家 10 月 10 日消息，谷歌 Google Health 官方账号（@googlehealth）今天（10 月 10 日）在 X 平台发布推文，预告将于 10 月 12 日发布新款产品，预估关联近期 Fitbit Edge 健身手环。
图片展示了疑似设备侧边按键，配文写有“Get an Edge on your health”和“10.12.26”。
这款设备的相关图片最早可追溯至 8 月。当时，9to5Google 在谷歌 Pixel 11 的宣传材料中发现一款未命名健身追踪器。法国媒体 Dealabs 后续报道了设计、续航和可能售价等信息。
据 Dealabs 报道，关闭常亮显示后，Fitbit Edge 单次充电续航最长可达 7 天；开启后约为 2 天。报道还称，该设备在欧洲的售价可能为 179 欧元（IT之家注：现汇率约合 1,347 元人民币）。
延伸阅读
谷歌与 Fitbit 的关联可追溯至 2019 年。2019 年 11 月 1 日，Fitbit 宣布与谷歌达成最终协议，谷歌以每股 7.35 美元（现汇率约合 49.4 元人民币）现金收购 Fitbit，对应完全稀释股权价值约 21 亿美元（现汇率约合 141.02 亿元人民币）；该交易在通过监管审批后于 2021 年 1 月完成。此后 Fitbit 品牌与产品线逐步整合进谷歌的健康硬件体系。
在 Fitbit Edge 之前，谷歌于 2026 年 5 月推出无屏幕、无按键的健身手环 Fitbit Air，主打极简无感，重量约 5.2 克，续航可达 7 天，售价 99.99 美元（现汇率约合 671.5 元人民币）起，核心监测功能无需订阅即可使用。Fitbit Edge 的定位介于 Fitbit Air 与 Pixel Watch 5 之间。
根据 Dealabs 与 Android Headline 等渠道的爆料，Fitbit Edge 配备 1.34 英寸 AMOLED 屏幕，提供 4 种配色组合（分别对应哑光黑、缎面黄铁矿色、香槟金、抛光银等铝制机身与不同运动表带），内置 Gemini 个性化教练，运动模式超过 40 种，支持蓝牙 5.4 与 GPS，兼容运行安卓 11 及更高版本的手机以及 iOS 16.4 及更高版本的 iPhone。
文中提及的部分功能可能需要 Google Health Premium 订阅。该服务前身为 Fitbit Premium，月费 9.99 美元（现汇率约合 67.1 元人民币）、年费 99.99 美元（现汇率约合 671.5 元人民币），提供由 Gemini 驱动的健康指导、自适应健身计划和更深入的睡眠洞察等；谷歌称其已包含在 Google AI Pro 及 AI Ultra 订阅内。
需要说明的是，常亮显示（AOD）指屏幕在待机状态下仍以低亮度持续显示时间等信息，是这类设备耗电增加的主要原因之一；AMOLED 是一种自发光显示技术；ECG 指心电图检测，SpO2 指血氧饱和度监测。Fitbit Edge 所运行的 Fitbit OS 是 Fitbit 设备使用的操作系统。