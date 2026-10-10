谷歌预告 10 月 12 日将推新品，预估为 Fitbit Edge 手环

IT之家 10 月 10 日消息，谷歌 Google Health 官方账号（@googlehealth）今天（10 月 10 日）在 X 平台发布推文，预告将于 10 月 12 日发布新款产品，预估关联近期 Fitbit Edge 健身手环。

图片展示了疑似设备侧边按键，配文写有“Get an Edge on your health”和“10.12.26”。

这款设备的相关图片最早可追溯至 8 月。当时，9to5Google 在谷歌 Pixel 11 的宣传材料中发现一款未命名健身追踪器。法国媒体 Dealabs 后续报道了设计、续航和可能售价等信息。

据 Dealabs 报道，关闭常亮显示后，Fitbit Edge 单次充电续航最长可达 7 天；开启后约为 2 天。报道还称，该设备在欧洲的售价可能为 179 欧元（IT之家注：现汇率约合 1,347 元人民币）。