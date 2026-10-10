纯电途观来了：大众 ID.Tiguan 正式发布，欧洲市场 42695 欧元起预售

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 10 月 9 日，大众正式发布全新纯电 SUV ID. Tiguan。新车将接替 ID.4 和 ID.5，进军主流中型 SUV 市场。

ID. Tiguan 将于 10 月 13 日在德国及欧洲其他多个国家开启预售，起售价为 42,695 欧元（IT之家注：现汇率约合 32.1 万元人民币）。

ID. Tiguan 采用全新外观设计，整体气场向更高级别的车型看齐。内饰同样全面升级，通过更好的用料、做工和重新设计的座舱布局，进一步提升品质感和操作便利性，并首次提供副驾娱乐屏。新车最早将于 2027 年初上市，与现款燃油及混动版途观同堂销售。

ID. Tiguan 提供三种动力配置：

140kW（190 马力）后驱版，配备 58kWh 电池；

210kW（286 马力）后驱版，配备 77kWh 电池；

220kW（299 马力）4MOTION 四驱版，配备 77kWh 电池。

根据动力及电池配置不同，ID. Tiguan 的 WLTP 续航里程最高可达 600km。58kWh 版本最大可牵引 1800kg 的拖车，77kWh 版本则提升至 2000kg。

储物空间方面，车头设有 32L 前备箱，后备箱容积最高 534L。

新车首次在欧版大众车型上引入 12 英寸副驾娱乐屏，同时换装 10 英寸数字仪表和 15 英寸中控屏。三块屏幕横向排列，让副驾驶乘客能够独立使用影音娱乐、信息查询和游戏功能，同时不影响驾驶员。

ID. Tiguan 采用品牌最新的“Pure Positive”设计语言，告别 ID.4 和 ID.5 圆润柔和的跨界车风格，转向更硬朗、更有力量感的 SUV 造型。此外，新车还恢复了传统外拉式车门把手。

ID. Tiguan 内饰采用简洁、高品质的设计风格，强调直观操作与舒适氛围。官方表示，精致的灯光效果、考究的用料和协调的色彩搭配相互配合，使座舱的整体质感向更高级别车型看齐。

新车实现“让常用功能回归实体按键”，并尽量布置在容易找到、方便操作的位置。例如，空调的基本功能改由中控台上的一排实体按键控制；车内开门拉手经过人体工程学优化，握持更加自然；驾驶员侧车门也重新设置了四扇电动车窗的控制面板，音量调节以及电台、歌曲切换主要通过中控台上的旋钮完成。多功能方向盘同样取消了触控按键，重新采用实体按键。

除了提升实用性，新车加入了一些趣味设计。驾驶员只需按下方向盘上的“View”按键，数字仪表就会切换为第四代高尔夫经典的蓝红配色。左侧显示传统车速表，右侧模仿转速表造型，但实际显示的是驱动系统的能量流动和功率信息，并非发动机转速。

中控屏也首次支持个性化复古界面。驾驶员可以在虚拟车库中选择六款大众经典车型，分别为第一代高尔夫、第二代高尔夫 Country、第四代高尔夫、第一代途观、途锐赛车和甲壳虫。

ID. Tiguan 配备多项驾驶辅助和舒适性技术，其中单踏板驾驶功能为标配，驾驶员松开加速踏板即可实现较强的减速效果。新一代 Connected Travel Assist 互联旅行辅助系统支持高速公路辅助变道，还能识别红灯并自动刹停车辆。

选装配置包括支持电动调节、按摩、记忆和通风功能的前排座椅、480W 哈曼卡顿音响系统、全景天窗。