主打“听劝”：大众 ID. Polo GTI 未交付先升级，极速提升至 190km/h

IT之家 10 月 10 日消息，大众首款纯电动 GTI 车型 ID. Polo GTI 尚未交付，最高车速就从此前公布的 175km/h 提高至 190km/h。

当地时间 9 日，据外媒 insideevs 报道，大众称，此次调整是根据潜在客户的反馈作出的。

ID. Polo GTI 于 10 月 7 日开启预售，德国市场起售价为 39,995 欧元（IT之家注：现汇率约合 30 万元人民币），比此前公布的不足 39,000 欧元（现汇率约合 29.3 万元人民币）略高。新车的 WLTP 最高续航里程也从 424km 增加至 431km。

配置方面，ID. Polo GTI 标配降低车身高度的悬架、自适应减振器和渐进式可变转向比系统。方向盘上设有专属 GTI 按钮，按下后即可同时调整动力、转向、悬架、音效和仪表盘显示效果。

选装的 Connected Travel Assist 驾驶辅助系统支持红灯识别，开启自适应巡航后可自动刹停车辆。此外，新车还可选装前排座椅按摩、全景天窗和 425W 哈曼卡顿音响系统。

大众还专门为 GTI 的 19 英寸轮圈开发了高性能轮胎，有望带来更强的抓地力，并提高车辆的过弯速度。

动力方面，前置单电机的参数没有变化，最大功率 223 马力，峰值扭矩 290N·m，配备电子控制限滑差速器。电池可用容量为 52kWh。

新车 0 至 100km/h 加速仅需 6.8 秒，峰值充电功率 105kW，电量从 10% 充至 80% 需要 24 分钟。

大众还准备推出性能更强的 ID. Polo GTI Clubsport，最大功率预计达到约 282 马力，比普通版增加 59 马力。新车有望换装纯机械式限滑差速器，并配备模拟换挡拨片以及更低、更硬的悬架。外观方面，Clubsport 预计也会加入专属车身标识和设计细节，与普通版 GTI 形成区别。