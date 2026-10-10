全球上线不到一年，育碧《彩虹六号》手游官宣明年 1 月停止运营

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 9 日，育碧宣布，《彩虹六号》手游将于 2027 年 1 月停运，届时距离游戏全球正式上线还不到一年。

《彩虹六号》手游于 2023 年在部分地区试运营，直到 2026 年 2 月才面向全球正式推出。

各位干员，大家好！

很难向大家宣布这个消息：我们作出了艰难的决定，将停止运营《彩虹六号》手游。游戏将运营至 2027 年 1 月 15 日，下个赛季仍按原计划于下周推出。

从 2023 年开启地区试运营至今，《彩虹六号》手游陪伴大家走过了 15 个赛季。在大家的帮助下，我们不断完善游戏，也建立起一个充满活力、汇聚世界各地玩家的社区。能够把《彩虹六号》带到手机上，对我们而言是一段激动人心的旅程。团队为此付出的热情、创意和努力，也让我们深感自豪。

这段旅程最美好的地方之一，就是能与大家一路同行。无论是玩家制作的梗图、视频、战术攻略，还是举办的比赛、令人难以置信的精彩操作，以及无数因为大家的参与而留下的瞬间，都让我们感到无比欣喜。

我们为开发团队和玩家社区共同创造的一切感到骄傲，但团队接下来将投入其他长期战略项目。

未来几周，我们会陆续公布后续安排，让大家了解游戏停运前会发生哪些变化，并提前做好准备。

感谢大家陪伴《彩虹六号》手游走过这段旅程，也感谢大家为玩家社区带来的一切。我们衷心感谢每一位玩家。

——《彩虹六号》手游开发团队