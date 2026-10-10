谷歌 Chrome 155 浏览器更新内容汇总：原生解码 JPEG XL 图片、修复 247 个漏洞

IT之家 10 月 10 日消息，谷歌本月发布 Chrome 155 稳定版浏览器更新，主要添加 JPEG XL 图片支持、Web 加密、CSS 和网页应用窗口控制；此外还包含多项开发者功能与安全修复。

本次更新最值得关注的改进，在于原生解码 JPEG XL 图片，网页可直接显示 image / jxl 格式图片。该格式支持渐进式解码、宽色域、HDR、高位深和动画。更多细节，可以访问IT之家此前发布博文《Rust 实现渐进渲染：谷歌官宣 Chrome 155 浏览器支持解码 JPEG XL 图片格式》。

安全方面，Chrome 155 已面向所有用户默认启用 HTTPS First，浏览器会将公共网站的 HTTP 请求转向 HTTPS，内网地址不在此列。

若网站不支持 HTTPS，或安全连接失败、出现证书问题，Chrome 可回退至 HTTP。用户尝试通过 HTTP 打开网站时，浏览器会显示警告。

谷歌更新了 Chrome 的个人资料创建界面，Windows 用户首次启动浏览器时会看到新的介绍步骤；Linux 和 macOS 用户预计在 Chrome 158 中获得该界面。

Web 加密方面，Chrome 155 加入面向后量子密码的 ML-KEM（768、1024）和 ML-DSA（44、65、87），以及 ChaCha20-Poly1305、X-Wing。不过该功能主要面向开发者，普通用户无需手动设置。

在 chrome://extensions 页面上，扩展程序菜单现在新增了对已安装的附加组件进行评分和评论的选项。点击后，用户即可跳转到 Chrome 网上应用商店中对应的页面。

新版本还增强网页应用窗口控制，获准使用窗口管理权限的网页应用可最大化、最小化、还原窗口，也可控制窗口能否调整大小。

Chrome 155 还更新了 Digital Credentials API（网站可发起将数字凭证写入电子钱包的流程）、隐藏 iframe 的音频播放策略、Canvas 线性颜色空间，以及 WebGPU 和 WebTransport 的能力。

谷歌在 Chrome 155 中修复 247 个漏洞，其中 4 个被评为严重，均与释放后使用内存错误有关。谷歌计划于 10 月 20 日发布 Chrome 156；扩展稳定版支持周期为 8 周。