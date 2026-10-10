IT之家 10 月 10 日消息，据深圳市市场监管局，近期一家小型服务商因“套取 AI 收录标准、批量编造虚假排名”，被市场监管局处以 5 万元罚款。

GEO（AI 模型输出结果优化）自 DeepSeek 爆红后兴起，与传统 SEO（搜索引擎优化）争夺网页排名不同，GEO 瞄准的是大模型的回复内容。服务商通过研究 AI 的回答偏好，生产、投放更容易被 AI 引用的内容，帮助商家在 AI 问答中获得曝光，也就是“AI 广告”。

本次深圳市市场监管局发现，该公司会通过一套“GEO 分析系统”主动探测大模型回复偏好，向 AI 平台套取收录标准。为了提高广告内容被 AI 引用的概率，该公司还编造虚假行业评分，将相关信息发布到多个社交平台。

深圳市市场监管局因此认为，该行为违反《网络反不正当竞争暂行规定》第八条及反不正当竞争法第九条，构成虚假宣传，最终处以 5 万元罚款。

IT之家注意到，今年 6 月，北京市朝阳区市场监管局也通报了一起类似案件。一家 GEO 服务商在官网虚构自身评分 99.6 分、市场占有率 49%、续费率 99% 等数据。监管部门认为，这些行为干扰了 AI 搜索产品的正常运行，对其处以 5 万元罚款。