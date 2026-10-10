曾在 2022 年入侵 R 星泄露《GTA 6》早期开发画面，黑客 Arion Kurtaj 案件拟定于 11 月 9 日开审

IT之家 10 月 10 日消息，据外媒 GTAVice.net 报道，2022 年入侵 R 星泄露《GTA 6》早期开发画面的黑客 Arion Kurtaj 案件也迎来新进展。英国法院已将相关审理安排在 11 月 9 日，距离游戏预计发售日期仅有 10 天。

据悉，目前代理 Kurtaj 的律师事务所 Red Lion Chambers 已在 LinkedIn 领英平台上发布消息称，案件定于 11 月 9 日在英国伍尔维奇刑事法院（Woolwich Crown Court）开庭。不过，案件是否会如期进入审理阶段，仍存在变数。

公开信息显示，Kurtaj 是臭名昭著的黑客组织 Lapsus$ 的成员之一，2022 年 9 月，Kurtaj 在一家酒店房间内实施针对 R 星的网络攻击，其利用智能手机和亚马逊 Fire TV Stick 等设备成功入侵 Rockstar 的服务器，后续泄露了大量《GTA 6》早期开发画面，让玩家提前看到了游戏的部分内容。

2023 年，英国法院认定 Kurtaj 不适合接受常规刑事审判，并将其送入精神病院接受监管。不过到了今年中旬，他又被精神病院转移回监狱。此次法院安排的审理能否按期进行，以及案件最终将如何处理，目前仍有待观察。