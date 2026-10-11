中国一汽：坚持“不成熟不上车、未充分验证不上市”

IT之家 10 月 11 日消息，10 月 10 日，工业和信息化部等四部门公开发布关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）。

10 月 10 日晚，中国一汽发文表示，当前汽车产业加速转型、创新设计密集上车，守住安全底线已成为产业健康发展的必然要求。

四部门加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理，顺应发展趋势、回应社会关切，将进一步指导汽车生产企业加强创新设计安全评估和综合可靠性、环境适应性等研发测试验证，对防范存在安全隐患的创新设计和未经充分研发测试验证的产品进入市场、切实守护消费者权益具有重要意义。

中国一汽表示，造车 70 余年，始终将安全作为产品创新的前提和根基，坚持“不成熟不上车、未充分验证不上市”，确保每一台车都经得住用户与时间的检验。

在研发端，构建覆盖从设计、仿真、台架、整车测试到量产导入的全流程研发质量管控体系，对新技术、新工艺、新材料应用实行严格准入评估；

在验证端，持续深化整车可靠性、耐久性试验，强化高寒、高温、高原等极限环境的适应性验证，切实保障产品安全质量。 中国一汽将发挥央企示范引领作用，继续把严的标准贯穿研发、验证、生产一致性、售后服务全链条，与行业同仁一道筑牢产品安全底线，为建设汽车强国贡献一汽力量。

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