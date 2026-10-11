广汽埃安 Ray7 将于 10 月 17 日预售，搭载华为 Drive ONE 多合一电驱、宁德时代电池

IT之家 10 月 11 日消息，据易车消息，埃安 Ray7 将于 10 月 17 日正式开启预售。新车基于 AEP 纯电平台打造，全系后置单电机，搭载华为 Drive ONE 多合一电驱与宁德时代电池。

据IT之家此前报道，“Ray”是广汽埃安今年 7 月官宣的全新车系，首款车型“Ray 7”定位是“年轻人热爱的超级纯电轿车”。该车尺寸为 4960×1900×1455mm，轴距 2920mm。

该车搭载 5nm 高通 8295 处理器 + 24GB LPDDR5 高带宽内存 + 新一代 128GB UFS5.0 闪存，配备悬浮柔光中控台，三层镀银防晒天幕号称支持“88% 太阳能量隔绝，99.99% 紫外线隔绝率”。

广汽埃安 Ray 7 整车控制全面电气化，全球首发芯片级驱制融合架构，全球首搭华为 EMB 全电线控制动，并配有华为 iTRACK 智能扭矩控制系统。该车还采用铝混前双叉臂 + 后五连杆悬挂，辅以前后稳定杆，同时配有 FSD 可变阻尼悬架 + HRS 液压回弹止动器。

广汽埃安 Ray 7 拥有全新热管理系统 + 28 合 1 热管理模块，搭载新一代华为 DriveONE 多合一电驱，内置宁德时代整包电池，采用弹匣电池 2.0 方案。新车还拥有文远知行 L4 级同源大模型算法，配备 27 个车规级全视角传感器，含 192 线激光雷达 + 3 颗 4D 毫米波雷达，支持无导航漫游找车位等功能。