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广汽埃安 N60 获推第四次 OTA：新增苹果 CarPlay 互联、升级智能防晕车模式

2026/10/11 12:00:58 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 10 月 11 日消息，广汽埃安宣布，埃安 N60 第四次升级全量推送。

IT之家附主要升级内容如下：

辅助驾驶安全体验类

  • 升级智能防晕车模式：一键开启智能防晕车模式，轻松解决频繁加减速、拥堵启停、连续弯道、快速变道、上下坡、紧急刹停带来的晕车感

  • 升级三档辅助驾驶模式：提供柔和、标准、敏捷三种辅助驾驶风格

  • 升级三档智能泊车：提供舒缓、标准、高效三种智能泊车速度

  • 升级智能闪灯提醒：智能辅助驾驶开启并计划超车时，如检测到侧前方大车压实线行驶，将自动控制远近光灯切换，提醒前方大车

  • 升级智能用车助手：随车智能指南支持语音提问，后备箱、座椅按摩、车机设置等操作问题，秒出图文指引

  • 升级自适应巡航（ACC）功能开关：新增 ACC 功能开关，开启后拨杆可以唤起 ACC，转动方向盘只做横向接管，不会退出 LCC / NDA；关闭后，拨杆无法唤起 ACC，转动方向盘则直接退出 LCC / NDA

座舱生态类

  • 升级苹果手机 CarPlay 互联：新增 Apple CarPlay，支持有线，无线连接，首次配对后上车自动连接

  • 应用商城增加 9 款 App：汽水音乐、酷狗音乐、星云空间、洪恩拼音、洪恩识字、洪恩 ABC、洪恩思维、毛豆爱古诗、斑马百科

场景与能效类

  • 升级手机 App 场景大师功能：手机 App 即可远程创建、编辑自定义场景，多步操作一键触发；通过车机分享码机制，分享给车友或者导入复用

  • 升级充电限值自定义：支持自定义充电限值，电池更耐用

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关键词：CarPlay广汽埃安 N60

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