广汽埃安 N60 获推第四次 OTA：新增苹果 CarPlay 互联、升级智能防晕车模式

升级智能闪灯提醒：智能辅助驾驶开启并计划超车时，如检测到侧前方大车压实线行驶，将自动控制远近光灯切换，提醒前方大车

升级自适应巡航（ACC）功能开关：新增 ACC 功能开关，开启后拨杆可以唤起 ACC，转动方向盘只做横向接管，不会退出 LCC / NDA；关闭后，拨杆无法唤起 ACC，转动方向盘则直接退出 LCC / NDA