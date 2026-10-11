类原生安卓系统 LineageOS 24 更新发布，基于 Android 17

IT之家 10 月 11 日消息，类原生安卓系统 LineageOS 今日正式发布了 LineageOS 24 版本更新，基于 Android 17 打造。

LineageOS 官方表示，自从 Android 17 于六月发布以来，LineageOS 团队一直在努力重新调整所有的变更和功能。Android 17 的第一个版本主要包含迭代改进和一些界面 / 用户体验的改进，但由于 LineageOS 团队之前在适应谷歌最近几个版本的大规模重构，因此能够比预期更快地构建基于 Android 17 的代码库。

2025 年 8 月至 2026 年 10 月的安全补丁已合并到 LineageOS 18.1 至 24.0 版本。此外，截至 2025 年 11 月的安全补丁已合并用于遗留分支 15.1、16.0 和 17.1。

LineageOS 24 中，许多 App 已更新为 Material Design 3 Expressive 设计，包括 Canvas 图像编辑器、Catapult 安卓 TV 启动器、Jelly 浏览器等；此外，平板和电视的布局也进行了大幅优化。

IT之家从更新公告获悉，安装 LineageOS 也变得更简单了一点，该团队正在推出针对 ADB、Fastboot 等几种常见设备安装方式的浏览器刷机工具，这些工具使用 WebUSB 直接与浏览器中的兼容设备通信，减少了寻找、安装和运行独立刷写工具的需求。

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