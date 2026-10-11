Valve 悄悄修改日本区 Steam 用户协议：钱包余额 6 个月未使用将失效

IT之家 10 月 11 日消息，外媒 Automation 挖掘发现，Valve 在今年 4 月 20 日悄悄更新了日本版《Steam 用户协议》，明确规定日本区用户存入 Steam 钱包的资金，如果在充值之日起 6 个月内未使用，就会失效。

IT之家注意到，根据新版 Steam 用户协议，其中称“按照日本法律，添加至 Steam 钱包的资金如果在入账后 6 个月内未使用，就会失效”。用户可以通过 Steam 账号的钱包页面查看余额及资金到期日。

至于 Valve 为何推出这一规定，协议仅提到遵守日本法律，并未明确列出具体法律条例。对此，外媒 Automaton 推测，这项措施可能与日本当地《资金结算法》有关。

根据日本《资金结算法》规定，发行电子货币等预付式支付工具的企业，如果在法定基准日的未使用余额超过 1000 万日元，原则上就需要缴纳相当于未使用余额至少一半的发行保证金。不过，如果相关支付工具自发行之日起的有效期在 6 个月以内，则可以适用相应的例外规定。

因此，Valve 将日本区用户 Steam 钱包的充值资金有效期设为 6 个月，可能是为了适用上述法律例外条款。不过，这目前仍属于第三方媒体推测，Valve 尚未公开解释具体原因。

另一个尚待明确的问题是，现行 Steam 用户协议没有清楚说明新规是否会追溯影响此前充值的余额。如果旧余额同样适用失效规定，其有效期究竟从每笔资金原本的充值日期起算，还是统一从协议修订日起算，目前也没有明确答案。