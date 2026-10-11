末日搜打撤游戏《HUNGER》10 月 19 日开启测试：在拿破仑时代疫病欧洲杀出血路

IT之家 10 月 11 日消息，开发商 GOOD FUN CORPORATION 宣布，旗下全新搜打撤游戏《HUNGER》即将在 Steam 平台开启 Playtest 测试，本次测试预计于 10 月 19 日开启，持续至 10 月 26 日，感兴趣的玩家可前往游戏商店页面申请获取测试资格，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1752080/HUNGER/）。

据介绍，本作背景设定在拿破仑时代的欧洲，一场严重疫病席卷大地，世界逐渐走向末日。玩家将扮演幸存者，既可以独自行动，也可以组建最多 3 人的小队，深入怪物横行的危险区域探索、搜刮物资并努力生存。

本作采用第一人称视角，提供多种远程与近战武器，从简陋的燧发枪到大斧、巨锤等装备均可使用，玩家需要灵活运用枪械远距离压制敌人，并搭配斧头、钉头锤等近战武器进行搏斗，在恶劣环境中搜集物资，设法活着将战利品带回营地。

在 PvPvE 核心机制下，玩家不仅要应对四处游荡的怪物，还需要提防其他心怀不轨的玩家。游戏提供了多种不同的探索场景，包括森林、村庄、修道院和矿坑等，玩家将在这些区域中面对未知的危险。随着游戏进度推进，玩家还能够解锁更多设施，并学习专属职业技能、发展天赋树，逐步提升自身战力。

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