CUDA 生态优势推动 RTX Spark 笔记本热销，微软 128GB 内存版 Surface Laptop Ultra 开始在美国缺货

IT之家 10 月 11 日消息，微软美国官网显示，Surface Laptop Ultra 笔记本 128GB 统一内存、1TB SSD 配置已经缺货，该产品定价 5,899.99 美元（IT之家注：现汇率约合 39,570 元人民币），其他较低配置机型仍可购买。

结合科技媒体 Wccftech 报道，这款笔记本迅速售罄的原因可能与早期供应有限有关，但由于微软没有公布详细数据，我们无法验证这种说法的真实性。另一方面，这款笔记本能够支持 CUDA 生态，因此只要仔细考虑这类笔记本面向的客户群体，就不难理解其快速售罄的缘由。

对 AI 开发者和创作者来说，Surface Laptop Ultra 这类支持 CUDA 生态的超大内存笔记本显得非常实用。大多数 AI 框架、推理引擎和创意工具都优先针对 CUDA 开发，因此用户购买设备后可以直接运行现有工具，无需费力寻找替代方案。

当然，目前市面上也有 AMD 锐龙 AI Max 400 等竞品能提供 192GB 超大统一内存。问题在于，英伟达的 CUDA 生态已经是一座壁垒，很少有平台能够在软件兼容性方面与 NVIDIA 相提并论。

截至IT之家发稿，微软暂未回应 128GB 内存版 Surface Laptop Ultra 何时补货。

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