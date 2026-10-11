Square Enix《王国之心》系列游戏 Steam 价格永降：国区各作调整至 198 元

IT之家 10 月 11 日消息，Square Enix 旗下《王国之心》系列游戏现已在 Steam 平台开启永降，IT之家附游戏国区价格如下：

《KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX》

原价格 298 元，新价格 198 元

《王国之心 HD 1.5+2.5 ReMIX》是 Square Enix 推出的一部大规模高清重制合集，其核心目的是将系列早期的关键剧情整合到现代主机平台上。该合集包含了六部作品的内容：四款动作角色扮演游戏（《王国之心最终混合版》、《王国之心记忆之链重制版》、《王国之心 2 最终混合版》、《王国之心梦中降生最终混合版》），以及两部以高清 CG 影像呈现的剧情电影（《358/2 天》与《编码重制版》）。

在游戏机制上，玩家主要扮演主角索拉，穿越各大迪士尼经典世界，结合最终幻想系列的魔法与动作元素对抗“无心”等黑暗生物。本作没有对原版的底层玩法进行颠覆性修改，主要提升了分辨率与帧率（支持 60 帧运行），并重新编排了背景音乐。

在系列中的定位上，这部合集号称是“入门与回顾的基础”。它补全了从系列开端到第三部正传之前的绝大部分主线故事。特别是《梦中降生》交待了系列的世界观起源与反派背景，是新玩家了解整个“暗之探求者篇”故事脉络最完整、最直接的途径。

《KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue》

原价格 348 元，新价格 198 元

《王国之心 HD 2.8 Final Chapter Prologue》是一部承上启下的过渡合集，主要作用是为《王国之心 3》的最终决战做剧情和技术双方面的铺垫。本合集包含三部分相对独立的内容。

第一部分是《王国之心 3D：梦降深处高清版》，讲述索拉与利库参加“大师资格考试”的经历，引入了名为“流畅指令”的跑酷动作系统。第二部分是完全新作《王国之心 0.2 梦中降生 -A fragmentary passage-》，流程较短（约 2-3 小时），玩家操控大师阿库娅在黑暗世界中徘徊。第三部分是高清 CG 电影《王国之心 x Back Cover》，从预言者视角补充了系列最古老时代“键刃战争”爆发前夕的背景设定。

《KINGDOM HEARTS III + RE Mind（DLC）》

原价格 348 元，新价格 198 元

在 DLC 中，玩家主要扮演索拉，与唐老鸭和高飞穿越多个由全新引擎打造的迪士尼与皮克斯世界（如《玩具总动员》《冰雪奇缘》《怪兽电力公司》），集结光之守护者以对抗反派大师塞阿诺特。

本作的战斗系统整合了过往机制，加入了键刃变形和游乐设施召唤技。而“Re Mind”DLC 则实质性地扩充了游戏终局内容。

同捆包《王国之心整合大师同捆包（KINGDOM HEARTS Collection）》