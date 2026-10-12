海尔推出 M1 Plus 智能晾衣架：支持 AI 离线语音，689 元

IT之家 10 月 12 日消息，海尔推出了新款 M1 Plus 电动智能晾衣架，首发价 689 元起。

这款产品主打 AI 离线语音控制，无需联网、无需音箱即可使用，支持连续对话，句句有回应，通过语音就能控制晾衣架升降、开关照明，不用再寻找遥控器。

这款晾衣架共 80 个晾晒位，包含 54 个挂衣孔、24 个万能夹、2 根 2.13m 伸缩晒被杆；同时支持科学分区晾晒，分为母婴挂衣区、日常挂衣区、宠物挂衣区、大件晒被区。

机身设计方面，这款晾衣架整机厚度仅 8.5cm，不挡阳台柜、不压层高，简约白色外观可以适配原木风、工业风、极简风等多种装修风格，同时支持内嵌安装，可以适配水泥顶、石膏吊顶、木制吊顶、集成吊顶、蜂窝大板等多种吊顶场景。

照明方面，这款晾衣架搭载 39.7 英寸大屏照明，功率 24W，拥有 2400lm 灯光通亮，色温 6500K，光线均匀，可以替代阳台灯使用。

承重能力方面，这款晾衣机支持 35kg（70 斤）动态承重，可以轻松晾晒冬季厚衣物、被子等大件物品。

此外，这款晾衣机还支持自定义下降位置记忆，用户可以设定常用晾晒高度，伸手即可取放衣物，无需踮脚弯腰；还搭载过载保护、手势感应自动上升、遇阻回弹等智能功能；主机采用碳钢材质，对比塑料材质更耐高温、抗老化，更适合长期悬挂承重场景；晾杆采用 6 系航空铝材，搭配多层防护喷涂层，钢丝绳采用 7×7 49 股 304 钢丝绳，用料扎实耐用。IT之家附不同版本对比如下：

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