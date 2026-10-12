微软 Win11 最古老工具之一：Hyper-V 管理器将支持深色模式

IT之家 10 月 12 日消息，据科技媒体 Windows Latest 昨天报道，微软 Win11 系统并没有采用统一设计语言，其自带应用和各种对话框仍分散地使用不同框架。微软未来将使用 WinUI 重构大量旧版 UI，但对于某些特别老的组件，微软选择直接加入深色模式，在现代化之前改善使用体验。

IT之家从原报道获悉，微软近期已为 Win11 的删除文件、复制文件对话框加入深色模式。并且经典 Windows 运行对话框也已经拥有了深色模式新版本。

如今，微软将为 Windows 某些最古老的工具，如 Hyper-V 管理器等加上深色模式支持。作为参考，Hyper-V 管理器多年来一直没有任何更新，即使 Windows 已启用深色模式，其许多配置对话框仍然会以明亮的白色窗口显示。

据悉，微软 Hyper-V 管理器部分窗口的 Win32 API 中加入了深色模式外观，并没有使用 WinUI 重构。从当前情况来看，Hyper-V 管理器中的“新建虚拟机”“导出虚拟机”和“导入虚拟机”对话框均已支持深色模式，但界面整体还是有些细节问题，需要时间优化。

需要注意的是，Hyper-V 管理器深色模式仍处于开发阶段。主管理界面、虚拟机列表仍然采用浅色外观。