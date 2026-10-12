微软 30 年老员工忠告：Win11 不要装两个或以上杀毒软件

IT之家 10 月 12 日消息，据科技媒体 Windows Latest 今天报道，在微软工作 30 多年的资深员工 Raymond Chen，最近向 Win11 用户提出建议：不要同时使用两个或以上杀毒软件。

据报道，Raymond Chen 帮某位同事调查 Windows 11 企业版系统故障时发现，两款杀毒软件发生了冲突，第一款杀软试图隔离某软件所属进程，而第二款杀软也成功隔离了该软件的进程。

他对此表示：“在同一台电脑上安装两款反恶意软件，就像同时雇用两家安保公司巡视同一栋大楼。我说这个并不是替 Microsoft Defender 辩护。如果它们彼此不了解对方存在，就会认为对方是入侵者。运气好的话，它们的指令还只是报告可疑活动。”

他指出，杀毒软件并不像保安一样可以互相认识。你不能指望其中一个保安守卫楼层，然后另一家继续做自己的事。这些软件会监控所有进程，因此加入白名单并不能解决问题。

同时，第三方杀毒软件可能会采用官方不推荐或不支持的技术，包括“拦截并转向系统函数调用”（IT之家注：detouring system functions），可能导致严重的性能问题。

当软件调用系统函数时，程序不再执行原本操作，而是调用杀毒程序。这导致杀软会执行一些系统函数毫无关系的操作，最终出现程序卡死等问题。