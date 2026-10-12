微软警告：Windows Update 两组证书 2027 年到期，过时 Win11/10 设备将无法收到更新

IT之家 10 月 12 日消息，微软警告称，部分过时或未受支持的 Windows 设备可能在 2027 年失去 Windows Update 更新服务的访问权限。

微软宣布，用于验证设备与 Windows Update 服务器之间可信连接的一组证书将于 2027 年 5 月 17 日和 6 月 19 日到期，相关设备需要提前安装包含新证书的更新，或升级至受支持的 Windows 版本。

微软当地时间 10 月 8 日在 Windows IT Pro 官方博客中表示，Windows Update 通过基于证书的信任机制，确认设备连接的是可信的更新服务器。由于证书具有有效期，到期前需要更换。微软已通过常规月度更新为大多数设备提供新证书，但部分较旧或未及时更新的系统仍需要管理员采取措施。

根据微软公布的要求，运行 Windows 11 25H2 及后续版本的设备无需额外操作。Windows 11 24H2 和 Windows Server 2025 需要在 2027 年 6 月 19 日之前安装 2025 年 9 月或之后发布的 Windows 安全更新；其他仍受支持的 Windows 11 版本、Windows Server 2022，以及仍受支持的 Windows 10 版本，则需要在同一截止日期前安装 2026 年 7 月或之后发布的安全更新。

对于 Windows 10 Enterprise 2019 LTSC、Windows Server 2019 和 Windows Server 2016，微软要求在 2027 年 5 月 17 日之前安装 2026 年 7 月或之后发布的安全更新。其他已经停止支持的 Windows 版本，则应升级至仍受支持的 Windows 客户端或服务器版本。

微软指出，运行受支持版本且已安装所需更新的设备，在证书轮换期间可以继续正常接收更新。若受支持的设备未及时更新，在相应证书到期后将无法访问 Windows Update 服务。对于仍在使用不受支持系统的设备，微软表示，这些设备将失去 Windows Update 服务访问权限，无法通过该服务接收更新。

IT之家提醒，对于需要手动处理的设备，管理员可以通过 Microsoft Update Catalog 下载并安装相应更新，也可以使用现有的设备管理工具统一部署。微软特别强调，使用 Windows Server Update Services（WSUS）接收更新的设备不受此次调整影响。

微软建议企业 IT 管理员提前排查运行旧版或不受支持 Windows 系统的设备，确保受支持的设备及时安装月度更新，并在 2027 年 5 月和 6 月的相关截止日期之前制定升级计划，以降低更新中断及安全风险。