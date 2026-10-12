Gartner 数据：2026Q3 全球 PC 出货量降至 2023 年初以来最低水平

IT之家 10 月 12 日消息，Gartner（高德纳）当地时间今日发布初步数据，认为全球个人电脑出货量仅有 5,540 万台，同比下滑 22.4%，是 2023Q1 以来的最低水平。
Gartner 首席研究员 Namrata Banerjee 表示，存储半导体成本上升的影响现在已经完全反映在 PC 价格上；PC 市场正在经历一波高端化浪潮，消费者更难负担换机成本。
主要市场参与者中，联想维持市占第一，苹果、华硕、宏碁的表现好于行业平均，惠普、戴尔的出货减少相对更为严重。
企业
26Q3 出货
26Q3 市占
25Q3 出货
25Q3 市占
出货同比变化
联想
14,993
27.1%
19,330
27.1%
-22.4%
惠普
10,366
18.7%
15,005
21.0%
-30.9%
戴尔
7,583
13.7%
10,168
14.3%
-25.4%
苹果
5,835
10.5%
6,279
8.8%
-7.1%
华硕
4,677
8.5%
5,374
7.5%
-13.0%
宏碁
3,866
7.0%
4,354
6.1%
-11.2%
其它
8,030
14.5%
9,037
15.1%
-25.6%
合计
55,351
100.0%
71,301
100.0%
-22.4%
参考
Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 22.4% in Third Quarter of 2026 As Component Cost Inflation Raised ASPs
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