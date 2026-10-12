首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

Gartner 数据：2026Q3 全球 PC 出货量降至 2023 年初以来最低水平

2026/10/12 16:40:44 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 10 月 12 日消息，Gartner（高德纳）当地时间今日发布初步数据，认为全球个人电脑出货量仅有 5,540 万台，同比下滑 22.4%，是 2023Q1 以来的最低水平

Gartner 首席研究员 Namrata Banerjee 表示，存储半导体成本上升的影响现在已经完全反映在 PC 价格上；PC 市场正在经历一波高端化浪潮，消费者更难负担换机成本。

主要市场参与者中，联想维持市占第一，苹果、华硕、宏碁的表现好于行业平均，惠普、戴尔的出货减少相对更为严重。

企业

26Q3 出货

26Q3 市占

25Q3 出货

25Q3 市占

出货同比变化

联想

14,993

27.1%

19,330

27.1%

-22.4%

惠普

10,366

18.7%

15,005

21.0%

-30.9%

戴尔

7,583

13.7%

10,168

14.3%

-25.4%

苹果

5,835

10.5%

6,279

8.8%

-7.1%

华硕

4,677

8.5%

5,374

7.5%

-13.0%

宏碁

3,866

7.0%

4,354

6.1%

-11.2%

其它

8,030

14.5%

9,037

15.1%

-25.6%

合计

55,351

100.0%

71,301

100.0%

-22.4%

上述出货量均以千台计算

参考

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：PCGartner

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知