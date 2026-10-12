Gartner 数据：2026Q3 全球 PC 出货量降至 2023 年初以来最低水平

IT之家 10 月 12 日消息，Gartner（高德纳）当地时间今日发布初步数据，认为全球个人电脑出货量仅有 5,540 万台，同比下滑 22.4%，是 2023Q1 以来的最低水平。

Gartner 首席研究员 Namrata Banerjee 表示，存储半导体成本上升的影响现在已经完全反映在 PC 价格上；PC 市场正在经历一波高端化浪潮，消费者更难负担换机成本。

主要市场参与者中，联想维持市占第一，苹果、华硕、宏碁的表现好于行业平均，惠普、戴尔的出货减少相对更为严重。

企业 26Q3 出货 26Q3 市占 25Q3 出货 25Q3 市占 出货同比变化 联想 14,993 27.1% 19,330 27.1% -22.4% 惠普 10,366 18.7% 15,005 21.0% -30.9% 戴尔 7,583 13.7% 10,168 14.3% -25.4% 苹果 5,835 10.5% 6,279 8.8% -7.1% 华硕 4,677 8.5% 5,374 7.5% -13.0% 宏碁 3,866 7.0% 4,354 6.1% -11.2% 其它 8,030 14.5% 9,037 15.1% -25.6% 合计 55,351 100.0% 71,301 100.0% -22.4%

上述出货量均以千台计算

参考

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