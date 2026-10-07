微软 XBOX CEO 夏尔马透露：XBOX PC 商店已是中国排名第一的 PC 游戏平台

IT之家 10 月 7 日消息，据科技媒体 Windows Central 报道，微软 XBOX CEO 阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）今日在内部会议发表全体讲话。她在会上提到，XBOX 部门今年进行大规模重组之前，她们实际处于“自由落体”下滑状态。

夏尔马表示，XBOX 需要以正确的方式服务最有价值的玩家，否则 XBOX 没有资格在主机以外的市场继续扩张。她计划继续强化第九世代主机（Xbox Series X|S）表现，推动 XBOX 云游戏、实体游戏转数字版、XPA 等业务发展。

她还谈到，第十世代的 XBOX（Helix 螺旋计划）将是“设备家族”，不存在“一款设备适合所有人”。这名 CEO 认为，XBOX 首先会推出一款出色的游戏主机，但她们也知道，许多玩家会在外出途中游戏。

此外夏尔马还透露，XBOX PC 商店实际上已经是中国排名第一的 PC 游戏平台。（IT之家注：原报道指出，该说法可能不包含使用各种手段访问 Steam 的中国用户。夏尔马说的也可能是 Windows Store，而不一定是 Xbox PC 商店，该程序预装在 Win10/Win11 计算机）。