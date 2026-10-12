微软详解 Edge 浏览器全新 AI 故障排查功能：整体类似聊天机器人，经用户同意后才会收集诊断数据

IT之家 10 月 12 日消息，微软发文，对旗下 Edge 浏览器引入的“修复问题（Fix an isuue）”全新 AI 故障排查功能进行介绍，明确相应功能仅在用户主动启动排查流程并授权后，才会收集用户设备数据，且数据收集范围仅限于当前会话、仅用于排查故障。

具体来看，相应“修复问题”功能集成在 Edge 设置中，整体类似一个 AI 聊天机器人，用户可以从预设的问题选项中进行选择，也可以自行输入提示词，由底层 AI 分析问题并给出解释和建议。

综合微软支持文档，用户明确启动故障排查并同意授权后，Edge 才可能收集可选诊断数据以及当前浏览器设置的状态信息，以针对用户遇到的具体问题生成解释和建议，如果用户拒绝授权，浏览器就不会为这项体验收集上述可选数据。

微软强调，数据收集仅发生在用户主动发起的故障排查会话期间，不会在后台持续进行，同时工具界面会提供一系列说明，解释微软收集什么样的数据、这些数据何时会被使用，帮助用户了解授权内容。

同时，微软也承认，AI 生成的回答偶尔可能不准确或不完整，而且并非所有故障都能通过自动诊断解决。遇到复杂问题时，用户仍可能需要手动排查，或寻求其他技术支持。