理想超充发布 2026 国庆假期报告：总充电量超 4104 万度、总充电次数超 136 万次

IT之家 10 月 12 日消息，理想超充现已发布 2026 国庆假期报告，数据统计周期为 10 月 1 日 00:00 至 10 月 7 日 23:59。

官方表示，2026 年国庆期间（10 月 1 日至 7 日），理想超充网络使用量呈现显著增长。在此期间，理想超充总充电量超过 4104 万度，总充电次数超过 136 万次，较平日分别增长了 110% 和 119%。在服务受众方面，其他品牌新能源用户（排名前三为特斯拉、小米、极氪）的充电次数超过 81 万次，高于理想汽车本品牌用户的 55 万次。

在高速公路补能方面，理想高速超充站充电量超 2607 万度，占全国高速公路新能源汽车总充电量的 16%。其超充网络已覆盖全国 160 条高速公路，总覆盖里程突破 10 万公里，大广高速、连霍高速等成为最热门的充电线路。其中，京哈高速凌海服务区（北京方向）等最繁忙场站的单日峰值充电次数达到了 830 次。

在城市覆盖与运营效率方面，理想汽车充电网络持续向三四五线城市延伸，广西崇左、四川巴中等城市的充电量较平日增长均超过了 1500%。在充电效率上，全网配备的 5369 根 5C 超充桩均为 250 千瓦以上的高功率设备。理想纯电及 5C 超充增程用户在 5C 桩的平均充电时长为 12.95 分钟，其他品牌车辆平均充电时长为 21.64 分钟。

截至 2026 年 10 月 9 日，理想汽车已在全国 31 个省份的 294 座城市累计布局了 4199 座超充站，其中包含 1385 座高速超充站和 2814 座城市超充站。全国理想超充桩总规模达到了 23115 根，为民众出行补能需求提供了完善基础设施支撑。