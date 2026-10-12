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理想 Li 6 欧洲首秀，将于 2027 年第一季度正式登陆

2026/10/12 21:03:40 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 10 月 12 日消息，理想 Li 6 今晚迎来欧洲首秀，国内对应车型为理想 i6。理想汽车表示，理想 Li 6 将于 2027 年第一季度正式登陆欧洲市场。同时，理想汽车还宣布将在欧洲推出增程车型，并在软硬件层面进行深度本地化适配。

IT之家注意到，2026 款理想 i6 是理想首款纯电全球车，后续将在欧洲市场上市交付。从整车到关键零部件，包括自研电机、电池、芯片等，均按照全球标准打造。安全方面，2026 款理想 i6 同样按照 Euro NCAP 五星安全标准开发，在欧洲上市后也会接受 Euro NCAP 的正式测试。

目前，全国 485 家门店将同步开启 2026 款理想 i6 的静态体验。10 月 28 日，2026 款理想 i6 将正式发布，并同步开启试驾。开启交付的时间预计为 11 月初。

据此前官方介绍，2026 款理想 i6 有多项升级，包括更好的 ADB 矩阵大灯、电动前备箱、前排零重力、后排大躺椅、一排旗舰同款 29 英寸 6K 全景屏、二排 21 英寸 4K 娱乐屏、高通骁龙 8797 座舱芯片、自研马赫 M100 芯片、96 千瓦时自研大电池、780 公里超长续航

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关键词：理想 Li 6理想 i6理想汽车

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