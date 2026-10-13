消息称《GTA 6》开发版容量超 200GB，零售版大概率更小

IT之家 10 月 13 日消息，距离《GTA 6》发售还有一个多月，有新消息称这款游戏在 PS5 和 Xbox 主机上可能会占用巨大存储空间。X 平台上的 GTA 6 Info 账号表示，CyberLeek 用来录制泄露实机片段的开发版本容量超过 200GB。

据报道，这名泄露者还宣称，如果其发行的 $CYBERLEEK 模因币市值达到 3,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 亿元人民币），就会放出完整的 200GB 以上可运行开发版。

当然，开发版本和最终零售版游戏完全不是一回事。开发版内会包含大量不会放进正式发售版本的额外资源与工具，而且游戏工作室通常会在上市前对纹理资源做优化，所以正式版的实际下载体积大概率会小很多。今年 9 月曝光的一份 192GB 的 Rockstar 压缩包就是很好的例子，这份文件里面大多是《GTA 5》的开发素材，包含的内容远多于游戏本体。

Rockstar 至今尚未公布《GTA 6》的官方文件大小。作为参考，PS5 版《GTA 5》占用空间约 95GB，PC 增强版则需要 105GB 空间。

Rockstar North 的罗布 · 尼尔森（Rob Nelson）也曾在 8 月确认，《GTA 6》的地图面积大约是《GTA 5》的两倍，所以无论如何，游戏体积大幅增长几乎是必然的。不过，凡是带有 CyberLeek 名号的相关信息都需要谨慎看待。过去几周，各类大小在 113GB 至 145GB 之间的虚假版本已经在 BT 站点流传，其中部分版本还捆绑有恶意软件。

《GTA 6》将于 11 月 19 日登陆 PS5 和 Xbox Series X|S 平台，11 月 12 日开启预载。实体光盘版仅附带下载码，所以所有玩家都需要下载游戏。建议大家提前清理出足够多的硬盘空间，等待 Rockstar 公布准确的容量数据。